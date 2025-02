Experiência traumática teve um impacto negativo na viagem do casal, que descreveu o ocorrido como algo que “estragou” as férias planejadas na Itália

Uma passageira faleceu repentinamente após sair do banheiro da aeronave, e seu corpo permaneceu em um assento da classe econômica por quatro horas ao lado de outro passageiro, devido à impossibilidade de removê-lo para outro local. O voo da Qatar Airways partiu de Melbourne, na Austrália, com destino a Veneza, na Itália.

O casal Mitchell Ring e Jennifer Colin estavam a bordo quando o incidente ocorreu. De acordo com eles, a mulher passou mal e, apesar dos esforços da tripulação para reanimá-la, não resistiu. “Infelizmente, a senhora não pôde ser salva, o que foi muito doloroso de assistir”, relatou Mitchell ao canal 9 News.

A tripulação tentou remover o corpo utilizando uma cadeira de rodas e levá-lo para a classe executiva, mas devido ao porte da passageira falecida, não foi possível transportá-la pelo corredor do avião. Como alternativa, os comissários colocaram o corpo em um assento vago ao lado de Mitchell e Jennifer e envolveram-no com cobertores.

Desconforto

O desconforto do casal aumentou quando perceberam que o cadáver permaneceria ao lado deles até o pouso em Doha, no Catar, onde fariam uma conexão. “Colocaram a mulher no assento em que eu estava sentado”, relembrou Mitchell. Pouco depois, uma passageira ofereceu um assento vago próximo, e Jennifer se mudou. No entanto, Mitchell teve que permanecer ao lado do corpo pelo restante da viagem.

“Não acredito que nos disseram para ficar ali… não foi legal”, lamentou o passageiro. Ele criticou a falta de apoio da companhia aérea durante o episódio: “Eles têm o dever de cuidar dos seus clientes, bem como da sua equipe, e perguntar: ‘Você precisa de algum suporte, precisa de algum aconselhamento?’”. Ele ainda destacou que ficou especialmente abalado por ter visto o rosto da passageira morta.

A experiência traumática teve um impacto negativo na viagem do casal, que descreveu o ocorrido como algo que “estragou” as férias planejadas na Itália. “Estou tentando superar uma situação bem difícil. Estamos de férias, então estamos realmente tentando nos divertir”, disse Jennifer.

A empresa

A Qatar Airways foi informada sobre o caso no último sábado (22) por meio de uma mensagem enviada por Mitchell e afirmou estar analisando o incidente. “Pedimos desculpas por qualquer inconveniente ou sofrimento que este incidente possa ter causado e estamos entrando em contato com os passageiros de acordo com as nossas políticas e procedimentos”, declarou a companhia aérea em nota oficial.

