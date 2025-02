Uma mulher com cerca de 100 cápsulas de cocaína no estômago foi presa pela Polícia Federal na madrugada de sábado (15), durante uma abordagem no Aeroporto Internacional de Belém (PA). Outra passageira do mesmo voo, que partiu de Manaus (AM), foi detida em Lisboa, Portugal, após ter sido revistada no Brasil e liberada por falta de provas no momento.

As suspeitas viajavam juntas, saindo de Manaus, com escalas em Belém e Lisboa. A brasileira tinha como destino Barcelona, na Espanha, enquanto a colombiana seguiria para Paris, na França.

Abordagem

Durante a abordagem em Belém, a brasileira foi submetida a uma revista pessoal, na qual os policiais encontraram oito cápsulas de cocaína escondidas nos sapatos e dentro de suas roupas. Ao sentir-se mal, ela confessou ter ingerido aproximadamente 80 cápsulas da droga. Diante da situação, foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Belém para expelir o restante da substância. Com ela, também foram apreendidos 500 euros.

A colombiana, embora suspeita, não portava droga visível no momento da abordagem e foi autorizada a seguir viagem. No entanto, ao desembarcar em Lisboa, já na manhã deste sábado, a polícia portuguesa confirmou que ela também havia ingerido entorpecentes e efetuou sua prisão em flagrante.

