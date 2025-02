BumbaBloco 2025 leva a cultura do Boi Bumbá ao Carnaval de São Paulo

Bloco inspirado no Festival de Parintins acontece em Santana no dia 3 de março

O BumbaBloco retorna a São Paulo para sua 4ª edição no Carnaval de 2025, trazendo a tradição do Boi Bumbá diretamente da Amazônia. O evento acontece na segunda-feira (3), a partir das 13h, na Rua Viri, no bairro Santana, Zona Norte da capital. Inspirado no Festival de Parintins, o bloco promete envolver os foliões com música, dança e cultura popular amazônica.

Atrações confirmadas

O BumbaBloco já reuniu mais de cinco mil brincantes em suas edições anteriores. Para 2025, a programação inclui:

Dhi Carmo e Rhankell Carmo

Wanderson Rodrigues

Grupo de dança Sampa Tribal

Grupo Amazônidas

DJ Sandro

Mestre de carimbó Silvan Galvão

Além das apresentações musicais, o bloco contará com dançarinos representando itens tradicionais do Boi Bumbá, como Sinhazinha, Porta-Estandarte e Pajé.

Diversidade e inclusão

Organizado com o apoio de 30 voluntários, o BumbaBloco se destaca pelo compromisso com a representatividade. A equipe conta com quilombolas, indígenas, pessoas trans, pessoas com deficiência (PCDs) e migrantes do Norte, reforçando o intercâmbio cultural e a valorização da diversidade.

Para a organizadora do evento, Fernanda Palermo, cerca de três mil pessoas devem participar da edição deste ano.

“O que nos motiva é ver a felicidade das pessoas que migraram do Norte e agora podem dançar aqui, além da curiosidade e alegria dos sulistas que se encantam com essa cultura. Recebemos pessoas de diversas localidades interessadas em conhecer essa manifestação popular”, destaca Fernanda.

Estrutura e apoio

O BumbaBloco contará com apoio do Governo de São Paulo e da Secretaria de Cultura do Estado, que fornecerão: agentes de trânsito, ambulâncias para pronto atendimento, policiamento ostensivo e banheiros químicos. Haverá também venda de água, bebidas e comidas típicas amazônicas.

Paixão pelo Boi Bumbá em São Paulo

Entre os foliões que aguardam ansiosamente pelo evento, Valdeir Cavalcante, paulista e torcedor do Garantido, relembra sua primeira experiência com o Boi Bumbá.

“Conheci a organizadora do Bumbabloco em Parintins e testemunhei a união, o amor e a alegria em compartilhar essa cultura. Acredito que trazer a cultura regional para o Sudeste é fundamental, apresentando o boi a quem não o conhece e oferecendo oportunidade àqueles que, por diversos motivos, não podem ir a Parintins”, afirmou.

Outra brincante fiel, Vanessa Araújo, paulista apaixonada pelo Boi Caprichoso, não abre mão da folia.

“Acompanho o bloco desde o início e vejo como ele cresce a cada edição. Espero que este ano seja o melhor de todos”, afirma.

História do BumbaBloco

O BumbaBloco nasceu de um movimento iniciado há mais de 30 anos, que celebra o amor pelos bois de Parintins e promove ações culturais, como oficinas de dança, apresentações artísticas e intercâmbio entre o Norte e outras regiões do Brasil.

A primeira edição aconteceu em fevereiro de 2020, reunindo cerca de duas mil pessoas, muito além das 500 esperadas. Após dois anos de pausa devido à pandemia, o bloco retornou em 2023, com a presença da banda Canto da Mata. Em 2024, a terceira edição inovou com apresentações da banda Soul do Norte, do mestre Silvan Galvão e do grupo de dança Carimbolando.

Para mais informações, compra de Tururi basta seguir o perfil @bumbabloco no Instagram.

