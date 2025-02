Os vereadores Raiff Matos (PL) e Eurico Tavares (PSD) tomaram iniciativas importantes para enfrentar o vício em jogos de azar e apostas online em Manaus, apontando a questão como um grave problema de saúde pública.

O vereador Eurico Tavares protocolou na Câmara Municipal de Manaus (CMM) uma indicação à Prefeitura para criar um serviço público especializado em apoio às pessoas que enfrentam o vício em jogos de azar. Durante seu discurso na Tribuna, ele alertou para o aumento do número de dependentes, que têm perdido tudo, incluindo suas famílias, e até recorrendo a soluções drásticas.

“Aumentou em até sete vezes o número de pessoas que foram atendidas por dependência em apostas na rede pública desde 2020, segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Nosso estado está incluído nessa estatística e a gestão municipal precisa encarar essa realidade como um caso de saúde pública. Existem pessoas nesse momento perdendo tudo, inclusive suas famílias e vidas, e precisam de tratamento psicológico e apoio para reaprenderem a lidar com sua situação financeira”, alertou o vereador.

A indicação de Tavares sugere que a estrutura de apoio da gestão municipal inclua acompanhamento psicológico especializado, assistência social com encaminhamento para redes de proteção, orientação financeira e suporte familiar. O vereador enfatizou a urgência do tema, pedindo que a Prefeitura de Manaus trate o vício em jogos de azar como um problema sério, afetando diretamente a vida das famílias.

“Os números mostram que essa é uma questão urgente e por isso eu peço à gestão municipal que olhe com carinho não para uma pauta, mas para as famílias que estão sendo destruídas por conta do vício em jogos de azar. Eu estou aqui para alertar pra esse cenário e pedir providências”, destacou Tavares.