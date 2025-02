Mulher cai desacordada e é estuprada por morador de rua

Investigadores do Distrito Federal apuram um caso de estupro de vulnerável cometido por um homem em situação de rua contra uma mulher de 24 anos. A vítima foi violentada após deixar um bar na 210 Norte, na madrugada do último sábado (22).

Em depoimento à Polícia Civil do DF, a vítima contou que o agressor deitou por cima dela após ela cair desacordada nas imediações do estabelecimento e cometeu o ataque. Nas próprias redes sociais, porém, a vítima fala que o estupro aconteceu no momento em que ela se afastou do bar para fazer “xixi”, enquanto o marido pagava a conta da mesa.

A jovem ficou com machucados pelo corpo após a agressão sexual.

Ao notar que a companheira havia desaparecido, o homem passou a correr e gritar pelas redondezas. Quando percebeu que o morador de rua estava deitado sobre a mulher, o marido correu em sua direção. O agressor arrumou as roupas com rapidez e fugiu. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e foi chamada pelas vítimas. As equipes ainda tentaram localizar o estuprador, que não foi encontrado.

Buscas

Os policiais apuraram que o morador de rua é conhecido pelo apelido de “Biro Biro” e usaria um corte de cabelo “moicano”, além de viver em uma invasão chamada “Favelinha”, próximo à 910 Norte. Nesta terça-feira (25), um suspeito foi preso e conduzido à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para prestar depoimento.

A vítima foi levada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) e tomar uma série de medicamentos, protocolo de saúde para quem é vítima de violência sexual.

(*) Com informações do Metrópoles

