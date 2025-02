VÍDEO: Mulher em motocicleta morre ao colidir com van escolar

Ana Lúcia dos Santos, de 35 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma van escolar em Itabuna, no sul da Bahia. Os dois veículos colidiram frontalmente.

O caso ocorreu na tarde do último sábado (22). Um vídeo registrado por câmeras de seguranças de uma estabelecimento no local registrou o acidente e mostra o momento da colisão.

As imagens mostram a mulher sendo arremessada após bater na van. Até mesmo o capacete utilizado pela vítima ficou destruído. Nas gravação também é possível ver o desespero do motorista da van escolar.

De acordo com a Polícia Civil, a 6ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e instaurou inquérito policial para apurar o caso, investigado como homicídio culposo.

(*) Com informações do Correio 24 horas

