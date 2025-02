Jovem morre após colidir moto com caminhão no Amazonas

Caso ocorreu no ramal Autaz Mirim, em Nova Esperança, no município de Careiro da Várzea

Um jovem identificado como Juan Migueis do Carmo, de 17 anos, morreu após um acidente de trânsito ocorrido no ramal Autaz Mirim, em Nova Esperança, no município de Careiro da Várzea, interior do Amazonas, no sábado (22).

De acordo com informações de testemunhas, o jovem estava pilotando sua motocicleta quando colidiu na parte traseira de um caminhão carregado com bois.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acidente foi registrado pela tia da vítima no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que deve investigar o caso.

Leia mais:

