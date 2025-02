Curto-circuito no Icam deixa pais e pacientes assustados em Manaus

Um curto-circuito no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam), localizado no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus, deixou pais e pacientes assustados nesta terça-feira (25).

Em nota, a direção do Icam informou que a situação foi pontual e que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado imediatamente. Os bombeiros não identificaram chamas, apenas fumaça, e confirmaram que não houve vítimas. Como medida de segurança, a energia de uma ala de enfermaria foi desligada temporariamente.

Confira a nota na íntegra

A Direção do Instituto da Criança do Amazonas (Icam) informa que a unidade registrou uma situação pontual provocada por um possível curto-circuito, na noite desta terça-feira (25/02), tendo acionado o Corpo de Bombeiros, que não constatou fogo no local, somente fumaça. Não houve vítimas, apenas uma ala de enfermaria precisou ter a energia desligada por motivos de segurança e a situação está sob controle.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱