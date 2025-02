Mãe prostituía filha de 11 anos para quitar dívida de drogas no Amazonas

Uma mulher, cuja idade não foi informada, e um homem de 24 anos, foram presos na segunda-feira (24), por suspeita de tráfico de pessoas, abandono de incapaz e estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos, em Envira, interior do Amazonas. A investigação revelou que a mãe da vítima estava negligenciando e explorando sexualmente a filha.

O delegado Henrique Maciel, da 66ª DIP, informou que o caso veio à tona em novembro de 2024, quando a menina foi internada no Hospital de Envira apresentando mal-estar. Após exames, os médicos constataram que ela estava grávida.

Abuso sexual

O Conselho Tutelar do município convocou a irmã do suspeito para comparecer à sede do órgão. Durante o depoimento, ela relatou que a mãe da vítima havia entregado a menina ao homem aos 9 anos em troca de R$ 100.

Desde então, ele passou a conviver e se relacionar com ela. Além disso, informou que a mulher é usuária de drogas.

De acordo com o delegado, após essas informações, a Polícia Civil foi acionada para dar continuidade às investigações. Em escuta especializada, a menina revelou que o infrator tinha uma dívida com sua mãe relacionada a drogas e que essa dívida foi quitada em troca dela. Ela também era forçada a se relacionar com outros homens sob influência da mãe.

Procedimentos

A dupla responderá por tráfico de pessoas, abandono de incapaz e estupro de vulnerável. Eles já estão à disposição da Justiça.

