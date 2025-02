Maioria dos manauaras deve descansar no Carnaval

Pesquisa aponta que descanso será a principal escolha no Carnaval de Manaus, mas blocos e escolas de samba também atraem foliões

A maior parte dos moradores de Manaus pretende aproveitar o feriado de Carnaval para descansar. De acordo com levantamento da Action Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (26), 67,1% dos manauaras optarão pelo repouso em vez da folia. Enquanto isso, apenas 6,7% afirmaram que participarão das festividades locais e 6,6% viajarão, seja para curtir o carnaval em outro destino ou para fugir do agito.

Blocos e desfiles movimentam a cidade

Entre os foliões que permanecerão na capital amazonense, os blocos e bandas de rua são a principal escolha, atraindo 52,1% desse público. Outras 27,1% das pessoas interessadas no carnaval em Manaus preferem acompanhar os desfiles das escolas de samba. Cerca de 12,5% dos foliões irão participar de festas particulares e 8,3% curtiram todas as opções disponíveis no levantamento.

Para os que deixarão a cidade durante o feriado, os municípios do interior do Amazonas são o destino mais procurado, com 77,1% das escolhas. Outros 16,7% dos entrevistados viajarão para outros estados e 6,3% embarcarão para o exterior.

Trabalho e retiros religiosos

Nem todos terão dias de descanso ou diversão: 17,4% dos manauaras afirmaram que trabalharão durante o período carnavalesco. Já 2% escolheram dedicar o tempo a atividades religiosas, como retiros ou eventos promovidos por igrejas e apenas 0,3% irão estudar durante o carnaval.

