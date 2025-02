Papa Francisco ainda precisa de oxigênio, diz boletim médico

A saúde do Papa Francisco segue em curva de melhora, mas o pontífice ainda precisa de oxigênio, aponta boletim médico divulgado nesta quinta-feira (27). O Vaticano informou ainda que ele passou por sessões de fisioterapia respiratória.

“As condições clínicas do Santo Padre também estão melhorando hoje. Hoje ele alternou oxigenoterapia de alto fluxo com ventimask (máscara de oxigênio). Dada a complexidade do quadro clínico, são necessários dias adicionais de estabilidade clínica para resolver o prognóstico”, informou o documento médico.

Também nesta quinta, o Santo Padre se reuniu em oração na capela do apartamento privado localizado no 10º andar do hospital. Ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou às “atividades laborais”, segundo o boletim.

Papa passa noite bem

Nesta manhã, o Vaticano informou que o papa teve uma boa noite de somo e conseguiu descansar durante a manhã, antes da fisioterapia e de suas orações.

Francisco enfrenta uma pneumonia bilateral, ou seja, nos dois pulmões, e está internado há 14 dias. Nas últimas atualizações clínicas, Francisco tem melhorado, mas ainda não há previsão de alta.

(*) Com informações do Diário do Nordeste

Leia mais: Papa Francisco apresenta crise asmática e segue em estado crítico, anuncia Vaticano

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱