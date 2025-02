Suframa fortalece inclusão social com apoio à Apae Manaus

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) reforçou seu compromisso com a inclusão social ao firmar novas parcerias e apoiar iniciativas da Apae Manaus. Em reunião com representantes da instituição, a autarquia confirmou apoio ao CarnaApae 2025. A Suframa também convidou a organização para participar do evento ESG, que reunirá empresas da região para discutir sustentabilidade e responsabilidade social.

Suframa apoia CarnaApae 2025

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, recebeu a equipe da Apae Manaus para discutir formas de colaboração e fortalecimento de iniciativas voltadas à captação de recursos. O encontro contou com a presença do secretário executivo da Suframa, Luiz Aguiar, e da gerente administrativa da Apae, Fabíola Benevenuto.

Encontro entre Apae e Suframa, em fevereiro. Foto: Divulgação

Na ocasião, a Suframa confirmou apoio ao CarnaApae 2025, evento que acontece no dia 8 de março, às 17h30, na sede da Apae Manaus. O espaço fica na avenida Ivanete Machado, bairro Parque 10 de Novembro). A iniciativa busca arrecadar fundos para a instituição e promover a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A entrada será gratuita, mas os visitantes poderão contribuir levando alimentos não perecíveis ou adquirindo mesas por R$ 50,00.

Apae Manaus participa do evento ESG da Suframa

A Suframa também convidou a Apae Manaus para participar do evento ESG (Environmental, Social and Governance), que será realizado no dia 21 de março. O ESG acontece em parceria com o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam). O encontro reunirá empresas da Zona Franca de Manaus para discutir políticas de sustentabilidade, governança e responsabilidade social.

O superintendente Bosco Saraiva destacou a importância da inclusão da Apae no evento:

“Recebemos a visita da presidente da Apae e aproveitamos esse momento em que a instituição fará um grande evento inclusivo no dia 8 de março para convidá-los a participar também do nosso encontro sobre ESG. São momentos que direcionam para o mesmo objetivo: fomentar políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança.”

A presidente da Apae Manaus, Ione Tôma, reforçou a relevância do convite:

“Será uma oportunidade valiosa para apresentar a realidade e os desafios da Apae Manaus diretamente às indústrias da Zona Franca. Nosso objetivo é sensibilizar os empresários para a importância de contribuir com a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.”

Suframa amplia parcerias para fortalecer inclusão

Além da colaboração com a Apae Manaus, a Suframa busca ampliar seu envolvimento em iniciativas sociais por meio de parcerias com instituições como Cieam, Fieam, Fecomércio, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado.

A autarquia também incentiva projetos que viabilizem captação de recursos para entidades sociais e fortaleçam a responsabilidade social das empresas da Zona Franca.

A colaboração entre o setor produtivo e entidades sociais visa garantir a continuidade de ações voltadas à inclusão e ao desenvolvimento social na região.

