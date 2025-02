David Almeida entrega armamento para 50 novos guardas municipais

O prefeito David Almeida entregou, nesta quinta-feira (27), 50 armamentos e portes de arma para novos guardas municipais de Manaus, reforçando a segurança pública na cidade. A iniciativa faz parte do plano de modernização da Guarda Municipal, que inclui ampliação da frota de viaturas, treinamentos com órgãos como Polícia Federal, Exército e Polícia Civil, e a construção de um novo quartel com academia de capacitação.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a evolução da corporação, que passou de duas viaturas para mais de 100 veículos e agora conta com agentes armados e treinados. “Até o final do ano, teremos mais 350 guardas, e nossa meta é ultrapassar mil agentes até o fim do mandato”, afirmou David Almeida.

Os guardas receberam pistolas Taurus TS9, calibre 9 milímetros, consideradas modernas e eficientes. A agente Eloisa Moreira ressaltou que a população pode se sentir mais segura com a presença dos agentes nas ruas. “Estamos bem treinados e preparados para combater a criminalidade”, disse.

O cronograma prevê a entrega de mais 50 armamentos na próxima segunda-feira (3/03), e até sexta-feira (7), todos os 226 novos guardas estarão equipados.

