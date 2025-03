Associação do MPAM elege nova Diretoria e Conselhos para o biênio 2025/2027

A Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP) promoveu durante nesta sexta-feira (28), de 8h às 16h, a eleição da nova Diretoria e dos Conselhos Consultivo e Fiscal para o biênio 2025/2027. A votação ocorreu de forma virtual e presencial na sede da entidade, no Centro de Manaus.

A Chapa 2 (União, Compromisso e Dedicação), liderada pelo promotor de Justiça Kepler Antony Neto, foi eleita com 126 votos, contra 98 votos da Chapa 1 (Ação, Autonomia e Transparência), que tinha como candidato a presidente o promotor de Justiça Kleyson Nascimento Barroso. No total, votaram 224 membros, entre promotores e procuradores de Justiça, da ativa e aposentados. Houve 1 voto em branco e 1 nulo.

“É uma grande honra receber o apoio de todos neste dia e agora nós vamos trabalhar com a união nessa representação dos membros do Ministério Público amazonense. Nós trouxemos uma chapa muito equilibrada, coesa e temos o compromisso daqui para frente de cumprir as propostas construídas a partir do que ouvimos dos nossos colegas. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a outra chapa, que também era composta por colegas extremamente valorosos, capacitados e igualmente comprometidos com a nossa classe. Nosso compromisso é ter uma atuação empenhada na salvaguarda dos direitos e garantias dos nossos associados e associadas da AAMP”, destacou o presidente eleito.

O presidente da AAMP nos biênios 2021/2023 e 2023/2025, o Promotor de Justiça Alessandro Samartin de Gouveia, acompanhou a apuração dos votos e parabenizou a nova diretoria e todos que participaram da eleição da AAMP.

“A missão da AAMP é reivindicar e promover ações para garantir a defesa dos direitos e prerrogativas dos membros do Ministério Público do Amazonas. Desejo boa sorte e discernimento nesse novo biênio e que continuem avançando na integração associativa e na defesa dos interesses dos nossos associados e associadas”, destacou Samartin.

Composição da nova Diretoria

A chapa vencedora tem como 1º vice-presidente a Promotora de Justiça Marcelle Cristine de Figueiredo Arruda. Também compõem a nova Diretoria os promotores André Lavareda Fonseca (Diretor de Secretaria); Yara Rebeca Albuquerque Marinho de Paula (2ª Vice-Presidente); Antônio Alves Santana (1º Diretor Financeira); Thiago de Melo Roberto Freire (2º Diretor Financeira); Márcio Fernando Nogueira Borges de Campos (Diretor de Patrimônio); Renilce Helen Queiroz de Sousa (Diretora da Mulher) e Frederico Monteiro Barroso (Diretor dos Aposentados, Aposentadas e Pensionistas).

Para o Conselho Fiscal foram escolhidos os promotores Marco Aurélio Lisciotto (1º Titular do Conselho Fiscal); Salvador Conte (2º Titular do Conselho Fiscal); João Ribeiro Guimarães Netto (3º Titular do Conselho Fiscal) e Laís Rejane de Carvalho Freitas (Suplente).

Já o Conselho Consultivo é composto por Jorge Michel Ayres Martins (1º titular do Conselho Consultivo); Lauro Tavares da Silva (2º Titular do Conselho Consultivo); Otávio de Souza Gomes (3º Titular do Conselho Consultivo) e Maria José Silva de Aquino (Suplente).

Sobre a AAMP

Fundada em 2 de novembro de 1971, a Associação Amazonense do Ministério Público é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como associados titulares, os membros efetivos de carreira do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), sejam da ativa ou aposentados.

Segundo o Estatuto da entidade, a AAMP tem como finalidades a defesa dos interesses coletivos dos associados e do Ministério Público, lutar pela preservação do meio ambiente, dos interesses do consumidor, do patrimônio público, artístico, paisagístico, estético e cultural, bem como outros interesses difusos e coletivos da sociedade e os interesses gerais do Ministério Público, entre outras.

