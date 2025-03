Corpo esquartejado em lixão de Manaus é de chefe de golpe milionário

O corpo esquartejado encontrado, na sexta-feira (28), em um lixão, na Zona leste de Manaus, foi identificada como Ivan Carlos Lopes Pereira, ex-gerente de uma concessionária e apontado como líder de um esquema criminoso de desvio de veículos. Ele estava foragido e acumulava mais de 60 boletins de ocorrência registrados contra si.

O corpo foi localizado no ramal Heineken, situado na rua Encontro das Águas, no bairro Puraquequara. A brutalidade do assassinato levanta suspeitas de que o crime tenha sido um acerto de contas, possivelmente realizado por facções criminosas ou por vítimas que sofreram prejuízos financeiros com seus golpes.

Esquema criminoso milionário

Ivan Carlos era suspeito de liderar um grupo formado por ex-funcionários da concessionária onde trabalhou. O esquema resultou na subtração de pelo menos 34 veículos, causando um prejuízo superior a R$ 5,4 milhões. Após se desvincular da empresa, ele fundou sua própria loja, a Aguiar Veículos, com o objetivo de revender os automóveis desviados.

As investigações apontam que a quadrilha falsificava registros de entrada e saída de veículos, manipulava inventários e auditorias mensais para encobrir os furtos. O esquema se expandiu, passando a envolver também veículos de uma locadora e de outra concessionária, resultando no desaparecimento de aproximadamente 140 automóveis.

Com o acúmulo das fraudes, Ivan se tornou alvo da polícia, que vinha monitorando suas atividades. No entanto, até o momento de sua morte, ele permanecia foragido.

Investigação sobre o assassinato

A forma como Ivan foi assassinado sugere um crime de vingança. Seu corpo esquartejado e abandonado em um lixão indica a possibilidade de envolvimento do crime organizado. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo homicídio. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas serão analisados para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar os envolvidos na execução.

O caso segue em apuração, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

