Corpo esquartejado é encontrado em lixão de ramal em Manaus

Um corpo do sexo masculino foi encontrado esquartejado dentro de sacos em um lixão no ramal Heineken, na rua Encontro das Águas, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Populares encontraram partes do corpo, como cabeça, braços e pernas, espalhadas pelo chão entre o lixo, o que causou grande surpresa e choque.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo, enquanto a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

