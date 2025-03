Policial atira contra suspeitos no meio do trânsito

Testemunhas gravaram o momento da ação. No vídeo, é possível ver que o policial sai do carro e corre atrás dos suspeitos, enquanto atira.

Um policial civil foi visto atirando com armamento pesado contra suspeitos de uma quadrilha nesta sexta-feira (28), na Ligação Leste-Oeste, no Viaduto Júlio Mesquita Filho, localizado no centro da capital paulista. Ao todo, seis suspeitos foram presos em flagrante durante a ação.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o caso aconteceu por volta das 17h, quando os agentes escutaram os tiros e observaram o policial com a arma na mão, enquanto solicitava apoio.

Testemunhas gravaram o momento da ação. No vídeo, é possível ver que o policial sai do carro e corre atrás dos suspeitos, enquanto atira.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os seis integrantes do grupo especializado em invasões a residências em São Paulo foram flagrados por agentes enquanto deixavam um imóvel que haviam acabado de assaltar, na região do Sumaré.

A pasta afirma que um dos criminosos reagiu à abordagem dos policiais, foi atingido e socorrido ao Hospital Ipiranga. Os detidos foram autuados por furto qualificado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. O criminoso ferido também responde por porte ilegal de arma.

*Com informações da CNN

