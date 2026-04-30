Discussão

Discussão começou nas redes sociais e terminou em confusão em shopping de São Paulo

O funkeiro MC Paiva, 23, e as influenciadoras Malévola Alves, 22, e Sophia Florence, 18, conhecida como Soso Careca, se envolveram em uma briga na noite da última quarta-feira (28), no Shopping Anália Franco, em São Paulo.

Na ocasião, MC Paiva e Soso Careca foram ao cinema acompanhados de dois amigos. No entanto, ao saírem da sessão, encontraram Malévola, a amiga Ray Pugliese e seguranças à espera na saída.

As influenciadoras descobriram a localização do casal por meio do TikTok, já que Soso costuma publicar vídeos em tempo real. Antes da sessão, ela mostrou o shopping onde estava com o namorado e amigos.

Em um vídeo publicado por Malévola, ela e a amiga aparecem indo tirar satisfação com MC Paiva por uma suposta transfobia cometida on-line. Em seguida, o cantor parte para cima das duas, mas não chega a atingi-las.

🚨 MEU DEUS! Malévola Alves e Ray Pugliese foram atrás do MC Paiva e Soso Careca no CINEMA.



MC Paiva tentou AGREDIR Malévola e Ray Pugliese no Shopping. pic.twitter.com/a8AUZA6CfF — UpdateCharts (@updatecharts) April 30, 2026

Como começou a polêmica

A confusão teve início dias antes. Na semana passada, Malévola usou as redes sociais para reclamar de um serviço em um salão de beleza em São Paulo, comandado pelo cabeleireiro Robson Souza.

Segundo a influenciadora, ela pagou R$ 6 mil para pintar o cabelo de loiro, apesar de ter recebido um orçamento inicial de até R$ 2,8 mil. De acordo com ela, o valor aumentou após mudanças no procedimento, como alteração da cor de fundo, corte e outros serviços.

Além disso, Malévola publicou diversos vídeos criticando o atendimento e chegou a realizar um protesto em frente ao salão, pedindo o estorno do valor.

Defesa do cabeleireiro e reação nas redes

Por outro lado, Robson Souza afirmou que informou previamente todos os procedimentos realizados. Ele também destacou sua experiência de mais de 30 anos na profissão e explicou que trabalhou por mais de 10 horas no cabelo da influenciadora.

Após a repercussão, Soso Careca e outras influenciadoras, incluindo Jojo Todynho, defenderam o profissional nas redes sociais. Na ocasião, Soso afirmou que “não se coloca valor no trabalho dos outros”.

Troca de acusações intensifica conflito

O posicionamento de Soso incomodou Malévola, que publicou vídeos criticando a influenciadora. Além disso, ela afirmou que Soso seria alvo de diversas traições por parte de MC Paiva.

Diante disso, o funkeiro entrou em contato com Malévola por meio de mensagens diretas no Instagram para cobrar explicações.

Durante a conversa, Malévola questionou se ele estaria ameaçando uma mulher. Como resposta, ele disse: “Que mulher?”. A frase foi interpretada como transfobia pela influenciadora.

Encontro termina em confronto

Após a troca de mensagens, Malévola e a amiga decidiram ir até o shopping onde o casal estava para tirar satisfação pessoalmente.

Assim, o encontro terminou em discussão e confusão no local, encerrando uma sequência de desentendimentos que começou nas redes sociais e ganhou repercussão pública.

MEU DEUS! MC Paiva se pronuncia após Malévola acusar o cantor de transfobia:



“Me chamou de transfóbico e um monte de coisa, e na mensagem me chamou de viadinh*. Olha isso. Uma pessoa que luta tanto pela causa, que é mais dela do que minha, com todo respeito do mundo, me chamando… pic.twitter.com/FiCPi6vxNZ — QG dos Charts (@qgdoscharts) April 26, 2026

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: