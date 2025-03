Homem é preso por receptação de produtos comprados com cartões clonados

Policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam em flagrante, na sexta-feira (28), Helder Batista Dácio, suspeito de integrar um grupo criminoso que aplicava golpes em empresas utilizando cartões de crédito clonados. A prisão ocorreu na rua São Marcos, bairro Cidade de Deus, na Zona norte de Manaus. Três empresas tiveram um prejuízo superior a R$ 150 mil.

Investigação e prisão

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, as investigações começaram após denúncias de vítimas sobre a clonagem de seus cartões. O grupo criminoso utilizava links de pagamento gerados em aplicativos de mensagens para realizar compras fraudulentas em estabelecimentos comerciais.

“Pelo menos três empresas foram prejudicadas, incluindo uma distribuidora de produtos de limpeza, uma loja de suprimentos de informática e um comércio de móveis. Ontem à tarde, recebemos informações de que um suspeito armazenava mais de uma tonelada dos produtos adquiridos ilegalmente no bairro Cidade de Deus. Fomos ao local e confirmamos o crime com Helder”, explicou o delegado.

Funcionamento do esquema

Segundo a Polícia Civil, Helder recebia os produtos adquiridos ilegalmente pelo grupo que cadastrava os cartões clonados para efetuar compras. Quando os verdadeiros titulares identificavam as transações indevidas, acionavam as operadoras, que bloqueavam os pagamentos.

As investigações continuam para identificar os outros envolvidos e esclarecer o caso.

Consequências legais

Helder Batista Dácio foi autuado por receptação qualificada. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

MPAM recorre contra liberdade de colombiano preso com 1,2 tonelada de drogas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱