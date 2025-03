MPAM recorre contra liberdade de colombiano preso com 1,2 tonelada de drogas

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) recorreu contra a decisão judicial que concedeu liberdade provisória ao colombiano Juan Carlos Urriola, preso em flagrante na última terça-feira (25) por tráfico de drogas. Ele foi detido durante a Operação Fronteira Mais Segura, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que resultou na apreensão de 1,2 tonelada de entorpecentes em Santa Isabel do Rio Negro. O material apreendido foi posteriormente apresentado em Manaus.

Pedido de prisão preventiva negado

Durante a audiência de custódia, realizada no Fórum Ministro Henoch Reis, o MPAM solicitou a prisão preventiva do suspeito. O órgão argumentou que a expressiva quantidade de drogas indicava um esquema profissional de tráfico e que a ausência de residência fixa no Brasil representava um risco de fuga. No entanto, o pedido foi negado pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho, sob o argumento de que Urriola não possuía antecedentes criminais.

MPAM entra com recurso

Diante da decisão, o promotor de Justiça Marcelo Augusto Silva de Almeida, em plantão ministerial, ingressou com um recurso no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para revogar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva do suspeito.

“O Ministério Público entende que a soltura do investigado, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, compromete a ordem pública e a credibilidade do sistema de Justiça”, afirmou o promotor.

O recurso foi protocolado no sistema SAJ-MP no final da manhã deste sábado (1º de março). Agora, cabe ao Tribunal de Justiça do Amazonas analisar o pedido e decidir sobre a revogação da liberdade concedida ao colombiano.

