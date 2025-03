Bloquinho reúne ‘barbudos’ e familiares no Parque Dez, em Manaus

Carnaval no Parque Dez reúne barbudos e famílias com música, diversão e tradição. A entrada é gratuita, com opção de área VIP.

O bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul, vai ser palco de um evento diferente neste Carnaval. No dia 2 de março, a partir das 14h, acontece o “Bloquinho do Junior Barbearia”. Organizado pela FAN Experience em parceria com a Sintonnia Artística e apoio da Cachaçaria do Dedé, o evento promete agitar a Rua do Comércio II com muita música, diversão e o tradicional clima de bloco de rua. A entrada é gratuita, mas para quem desejar um conforto extra, há a opção de adquirir o ingresso para a área VIP por R$ 70.

Atrações do evento

A animação ficará por conta de diversos artistas locais, incluindo o grupo Frutos do Pagode, Lucas Lemos, Eh O Sabiá, Forró do Camarão e a DJ Layla Abreu, garantindo a diversidade musical e a diversão para todos os gostos.

O que é o Bloquinho do Junior Barbearia?

O evento, idealizado por Francisco de Assis da Silva Junior, conhecido como Junior Barbearia, é uma verdadeira celebração da cultura da barba estilosa e bem-feita, que tem ganhado destaque no universo masculino. Com 21 anos de experiência como barbeiro, sendo 12 dedicados ao bairro Parque Dez, Junior promove um encontro de barbudos com seus clientes, amigos, familiares e todos os interessados em fazer parte dessa festa.

“Queremos reunir famílias, amigos e vizinhos em um ambiente descontraído e seguro, resgatando a tradição dos carnavais de rua. E, com certeza, a Rua do Comércio II será, neste Carnaval, palco de um evento inusitado e inovador, que promete ser o mais barbudo por metro quadrado da cidade”, afirma Junior Barbearia.

A Cultura da Barba Bem-Feita

A cultura da barba tem raízes profundas em diversas civilizações. Desde os egípcios, que viam a barba como símbolo de poder e status, até os tempos modernos, onde se tornou um ícone de estilo e masculinidade. O movimento “Movember”, que visa aumentar a conscientização sobre a saúde masculina, também ajudou a popularizar ainda mais o uso da barba como símbolo de identidade.

Com o crescimento das barbearias modernas, a arte de manter a barba bem-feita ganhou novos ares, com técnicas e estilos que transformam a barba em um verdadeiro acessório de estilo. Entre os estilos mais populares estão a barba degradê, a barba cheia e a barba desenhada, que proporcionam aos homens um visual elegante e robusto.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Vai curtir o carnaval? Saiba como enfrentar o calor

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱