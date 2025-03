‘Ainda Estou Aqui’ pode chegar a 41 premiações se vencer as 3 categorias no Oscar

Com 38 prêmios conquistados até a véspera do Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" faz história no cinema brasileiro e internacional.

Desde sua estreia em novembro de 2024 até a véspera do Oscar 2025, o filme “Ainda Estou Aqui” tem sido um marco no cinema brasileiro e internacional. Dirigido por Walter Salles, o longa já conquistou 38 prêmios, e, caso vença nas três categorias que disputa no Oscar – Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (com Fernanda Torres) – o número de premiações alcançará 41.

Uma volta ao oscar após 26 Anos

As indicações de “Ainda Estou Aqui” marcaram um retorno significativo do Brasil às principais categorias do Oscar, após um jejum de quase 26 anos. A última vez que o país foi representado nas categorias principais foi em 1999, com o filme “Central do Brasil”, também dirigido por Salles. Naquela edição, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, foi indicada na categoria Melhor Atriz, mas nem o filme nem a atriz levaram o prêmio.

“Ainda Estou Aqui”: Uma Adaptação Emocionante

Baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui” conta a história de sua mãe, Eunice, durante a ditadura militar no Brasil. A narrativa, que se passa em 1970, mostra como a vida de uma mulher comum muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar.

Principais Premiações de “Ainda Estou Aqui”

A produção de Salles tem se destacado em vários festivais e premiações ao redor do mundo. Confira as principais conquistas até o momento:

Cinema for Peace Awards : Filme Mais Valioso do Ano

: Filme Mais Valioso do Ano Latino Entertainment Film Awards : Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz (Fernanda Torres) Dorian Awards : Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano

: Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano Gold Derby (Júri Popular) : Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega), Melhor Filme Internacional

: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega), Melhor Filme Internacional Festival Internacional de Cinema de Roterdã : Prêmio do Público

: Prêmio do Público Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF) : Virtuosos Award (Fernanda Torres)

: Virtuosos Award (Fernanda Torres) Prêmios Goya : Melhor Filme Ibero-Americano

: Melhor Filme Ibero-Americano Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) : Melhor Longa-metragem Brasileiro

: Melhor Longa-metragem Brasileiro Satellite Awards 2025 : Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres)

: Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres) Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) : Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

: Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Torres) Prêmio F5: Melhor Filme, Atuação Infanto Juvenil (Cora Mora) e Atuação em Filme (Fernanda Torres)

Outras Premiações Importantes

O filme também foi premiado em outros festivais e reconhecido por críticos de cinema, incluindo:

Festival de Cinema de Palm Springs : Melhor Longa-Metragem Internacional (FIPRESCI)

: Melhor Longa-Metragem Internacional (FIPRESCI) Prêmio da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ) : Melhor Filme de 2024

: Melhor Filme de 2024 Festival Internacional de Cinema de Veneza : Melhor Roteiro, SIGNIS Award e Green Drop Award

: Melhor Roteiro, SIGNIS Award e Green Drop Award Festival Internacional de Cinema de Pessac: Prix du Public e Prix Danielle Le Roy du Jury Étudiant

