Prefeitura reinaugura Centro de Esporte do conjunto Vista Bela

O prefeito de Manaus em exercício, Jander Lobato, entregou, na noite deste sábado, 1º/3, o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Vista Bela, localizado no Planalto, zona Centro-Oeste da capital. O espaço esportivo estava há mais de 15 anos sem receber reformas.

A área, que tem 6.200 m2, passou por uma reforma completa que contempla a quadra poliesportiva para a prática de basquete, vôlei e futebol de salão, além de obras no campo de futebol e no campo de vôlei de areia. A área também recebeu novos gradis e nova pintura.

“Primeiramente, é muito importante esse investimento todo que a Prefeitura de Manaus faz. Aqui, as pessoas vão ter entretenimento. Esperamos que daqui também possa sair um grande atleta para prestigiar o Amazonas, para dar muita alegria para o nosso estado”, afirmou Lobato.

As melhorias no espaço irão gerar benefícios não só no incentivo ao desenvolvimento de novos talentos esportivos, mas também na qualidade de vida dos moradores, que receberão escolinhas de futebol para treinos e torneios.

Jander destacou que a obra no local foi completa, dando nova cara ao espaço tão utilizado pelos moradores do conjunto e dos bairros próximos.

“A população agora pode ter um entretenimento diferenciado, trazer seus filhos para jogar na quadra, tem também o vôlei, tem o campo de futebol que foi feito. Além disso, foi feita uma reforma no geral, trocados gradis e pintados para entregar o que tem de melhor à população”, salientou.

A reinauguração do espaço esportivo foi muito comemorada pelas pessoas que frequentam o local. A moradora Chislene Rodrigues, 48, fez questão de agradecer ao prefeito David Almeida pela reforma.

“Como era antes, não era bom. Estava tudo quebrado. Agora está top, está muito bom para as crianças brincarem aqui. Eu gostaria de agradecer à prefeitura, ao prefeito e a todos que fizeram também o pedido para a reforma. Estou muito feliz, nós estamos felizes aqui. Muito obrigada mesmo”, finalizou.

