CRISE DIPLOMÁTICA

Presidente criticou proposta de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e afirmou que medida tem motivação política.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a proposta dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Durante um evento em Catalão (GO), nesta terça-feira (2), Lula afirmou que a medida tem motivação política e associou a iniciativa à atuação de filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao governo do presidente Donald Trump.

Ao comentar o tema, Lula classificou como “traidores” os brasileiros que, segundo ele, buscam apoio estrangeiro para pressionar o país.

“É isso que vocês têm que dizer em alto e bom som. São traidores. O que merecem os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso povo?”, declarou.

Além disso, o presidente criticou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo Lula, o político norte-americano mantém uma postura contrária aos interesses da América Latina e do Brasil.

Investigação dos EUA embasa proposta

Por outro lado, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR) afirma que a proposta de sobretaxa tem como base uma investigação comercial. O relatório cita preocupações relacionadas ao PIX, desmatamento ilegal, pirataria e corrupção.

No entanto, a tarifa ainda não entrou em vigor. As autoridades norte-americanas estabeleceram o dia 15 de julho de 2026 como prazo para a possível aplicação da medida.

Produtos estratégicos ficaram fora da lista

Apesar da proposta, alguns dos principais produtos exportados pelo Brasil não foram incluídos na lista de sobretaxação.

Entre eles estão café, carne bovina, aeronaves e frutas. Dessa forma, setores considerados estratégicos para a balança comercial brasileira permanecem fora do alcance da medida, ao menos nesta etapa das discussões.

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