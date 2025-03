Posto da SES-AM registrou 51 atendimentos nos três dias de desfile

O posto de atendimento médico montado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) no Sambódromo, para os desfiles das Escolas de Samba, atendeu 51 pessoas, de quinta-feira (27) a sábado (1º). Os serviços no local foram atendidos com equipe composta por médico, enfermeiro e técnicos de enfermagem, que atuaram nos três dias de desfiles do Carnaval da Floresta, organizado pelo Governo do Amazonas.

O posto, como explica a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, faz parte da estratégia adotada pela SES-AM para o período carnavalesco, que inclui o funcionamento, 24 horas por dia, de 25 unidades de urgência e emergência, organizadas e com capacidade plena para atender a população.

“Montamos uma organização logística para atuar no ar, com as UTIs Aéreas, disponíveis para transporte de pacientes do interior de alta complexidade que precisam de transferência para Manaus, e na terra, com as unidades de saúde. São mais de 15 mil servidores envolvidos, abastecimento, referência e contra referência organizada e integrada entre as unidades, para que, de acordo com o perfil e a necessidade do usuário do sistema, a gente possa atender com toda qualidade”, declarou Nayara Maksoud.

Entre os atendimentos realizados nos três dias no posto do Sambódromo estão a realização de curativos, controle de pressão arterial, quedas, dores abdominais, vertigem, náuseas, síndromes gripais, ansiedade, além de pessoas por excesso de bebidas alcóolicas.

Para Diego Lima, que esteve no Sambódromo com a família, a iniciativa da SES-AM foi muito importante. A mãe dele, Janete Lima, precisou receber atendimento imediato pela equipe do posto. “Minha mãe sofreu um acidente, machucou o rosto, e foi muito bem atendida por toda a equipe. Muito obrigado”, declarou.

“Essa ação do posto é muito boa. Carnaval geralmente tem muitas pessoas que passam mal e, até chegar num hospital, pode demorar. Gostei muito, parabéns!”, disse a aposentada Maria Paixão, que foi ao Sambódromo no sábado para assistir ao desfile das escolas do grupo especial.

Um segundo posto de atendimento será montado no Studio 5 para o Carnaboi, nos dias 8 e 9 de março.

Ações integradas

De acordo com a secretária Executiva Adjunta de Assistência da SES-AM e coordenadora das ações de Saúde no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Mônica Melo, a secretaria está responsável por coordenar as ações de saúde durante o período. Isso engloba a organização dos atendimentos no posto, além de ações integradas com outros órgãos do Estado.

“Nós estamos trabalhando de forma intersetorial com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e com o Detran, que controlam a segurança e o trânsito, para que diminua os números de acidentes e violências e para que as nossas unidades de saúde tenham condições estruturais de atender de forma eficaz e eficiente aos pacientes”, ressaltou.

Além disso, a SES-AM está trabalhando fortemente na Educação e prevenção em Saúde, durante o Carnaval. O trabalho também é integrado com as fundações de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e Dr. Heitor Vieira Dourado, que realizam a distribuição de folders de orientação, distribuição de preservativos e gel lubrificante, além de ações de sensibilização sobre a importância da doação voluntária de sangue, visando estoque adequado para atender as demandas dos hospitais e prontos-socorros do Amazonas.

