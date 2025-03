Carnaval: 5 dicas para a folia financeira não estragar a festa

O Carnaval está chegando e, com ele, a animação para viajar, curtir os blocos ou assistir aos desfiles das escolas de samba. No entanto, é preciso ficar atento aos gastos excessivos nesta época do ano para evitar surpresas desagradáveis depois da festa.

“A empolgação do momento pode levar muitas pessoas a extrapolarem com o dinheiro, seja com uma viagem não planejada ou com o excesso de consumo nos bloquinhos. Para evitar uma ressaca financeira, é essencial se planejar e estabelecer limites”, alerta Lucas Moura, consultor financeiro da TudoNoBolso, fintech especializada em educação financeira, crédito e benefícios corporativos.

Para ajudar na missão de manter o orçamento sob controle, o especialista listou cinco dicas essenciais para os foliões. Confira!

1. Não deixe o trio elétrico atropelar você: como impedir que 4 dias baguncem o resto do ano

O Carnaval passa rápido, mas o boleto fica. Como evitar que um feriado desestabilize meses do orçamento? Para Lucas, o mais importante é fazer escolhas inteligentes, especialmente antes da folia. Vale mais um camarote caro ou quatro dias de bloquinho na rua com consumo moderado? A escolha, como toda vida financeira, depende de cada um. O importante é pensar no custo-benefício da diversão e tentar calcular previamente quanto será desembolsado em cada opção.

2. A comissão de frente tem que abrir o desfile com o dinheiro já separado

Criar um “orçamento da folia” pode salvar a sua conta bancária. Estipule um teto de gastos para o período e divida o quanto pode gastar entre transporte, comida, bebidas e extras por dia. Leve dinheiro vivo para ajudar no autocontrole. “Como todo momento de diversão, como férias, viagens, etc., o Carnaval também exige planejamento para evitar problemas futuros. Sem dívidas e aperto, o que ficará da folia serão só as lembranças dos bons momentos”, analisa o profissional.

3. A psicologia do gasto no Carnaval: lembre-se que o clima de festa afeta seu bolso

O entorno afeta muito o autocontrole das pessoas durante a festa. Para o profissional, o chamado “efeito manada” – quando todo mundo está gastando e você sente que pode gastar também – influencia no aumento de gastos sem que a pessoa perceba. O truque, neste caso, é se manter fiel ao teto de gasto estabelecido anteriormente e evitar a tentação do “eu também mereço”, que costuma bater forte quando vemos os outros consumindo algo que também queremos.

4. Dinheiro, pix, crédito ou débito? Como não se arrepender do que fez no Carnaval passado

“Passar tudo no crédito pode ser uma grande cilada, pois parece que você não está gastando, mas a fatura do mês seguinte sempre chega”, analisa o consultor da TudoNoBolso. O pix e o débito são ferramentas rápidas e fáceis, mas que também podem ser traiçoeiras já que você só percebe o estrago quando olha o saldo no dia seguinte. Para o especialista, o dinheiro físico é a opção mais segura para não gastar além do planejado.

5. Dinheiro na corda bamba: como evitar a ressaca na Quarta-feira de Cinzas

Ninguém gosta de lembrar, mas a Quarta-feira de Cinzas sempre chega e, muitas vezes, traz consigo a ressaca do Carnaval. Seja porque exagerou na bebida, aproveitou demais as festas, não se alimentou direito, abusou do sol na praia, a resistência inevitavelmente cai. Quando o corpo relaxa e a agitação passa é que vem a conta. E muitas vezes os foliões não estão preparados para ela. “Por isso, lembre-se que o Carnaval pode trazer gastos até depois que termina. Então inclua isso no planejamento feito lá atrás”, finaliza Lucas.

Sobre a TudoNoBolso

Fundada em 2024, a nova fintech TudoNoBolso nasce com o propósito de ajudar a resgatar a autoestima e o bem-estar do trabalhador. Oferece, através de uma plataforma única e simplificada, crédito consignado privado, descontos em instituições de ensino, farmácias e outros estabelecimentos, além de orientação financeira. A fintech é comandada por cinco sócios-fundadores com grande experiência no mercado.

