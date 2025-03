‘Estável’, diz Vaticano sobre saúde de Papa Francisco

O novo boletim médico divulgado pelo Vaticano informou que o papa Francisco “dormiu bem toda a noite”. Segundo a Santa Sé, o quadro de saúde do pontífice permanece estável e ele não precisou de ventilação mecânica, apenas de oxigenoterapia de alto fluxo. Ele segue sem febre.

“Dada a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado. Esta manhã, o Santo Padre participou da Santa Missa, junto dos que estão cuidando dele nestes dias de internação, e depois alternou o repouso com a oração”, detalha outro boletim, divulgado na tarde desse domingo (2).

O que é prognóstico reservado?

Segundo o Ministério da Saúde, o prognóstico é a previsão de como uma doença pode evoluir depois de ser diagnosticada.

Já o termo “prognóstico reservado” indica que o estado de saúde do paciente é grave e exige cuidados intensivos e especiais.

No entanto, a evolução do quadro ainda é incerta.

Internado há 17 dias, o papa Francisco agradeceu as orações dos fiéis e os cuidados da equipe médica, nesse domingo, em texto do Angelus, divulgado pela Santa Sé. No documento, o pontífice acrescentou que reza pela paz em locais devastados pela guerra, como a Ucrânia e a Palestina.

“Irmãs e irmãos, envio-lhes estes pensamentos do hospital, onde, como sabem, estou há vários dias, acompanhado por médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço o cuidado com que cuidam de mim”, escreveu o clérigo. “Nestes momentos, aprendemos ainda mais a confiar no Senhor”, complementou.

Orações

Na mensagem, Francisco agradeceu as orações e disse sentir a “proximidade” dos fiéis que rezam pela recuperação dele. “Gostaria de agradecer as orações que se elevam ao Senhor, do coração de tantos fiéis de muitas partes do mundo: sinto todo o carinho e a proximidade de vocês e, neste momento particular, sinto-me como que ‘carregado’ e apoiado por todo o Povo de Deus”, pontuou.

“Eu também rezo por vocês. E rezo especialmente pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, por Israel, pelo Líbano, por Mianmar, pelo Sudão, por Kivu”, acrescentou.

(*) Com informações do Metrópoles

