Papa Francisco teve noite tranquila e tem quadro de saúde estável

Papa Francisco segue em repouso no hospital Gemelli, com quadro estável, sem crises respiratórias desde sexta-feira.

O Papa Francisco teve uma noite tranquila e está com o quadro de saúde estável, de acordo com o Vaticano. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (2), embora o prognóstico do pontífice ainda permaneça reservado.

Recuperação do Papa Francisco

O líder religioso não apresentou novos episódios de broncoespasmo desde sexta-feira (28), mas continua sob monitoramento constante. O Papa segue se alimentando sozinho e realiza sessões regulares de fisioterapia respiratória, conforme informado no boletim de sábado (1º).

Internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro, o Papa Francisco enfrentou uma bronquite que evoluiu para pneumonia bilateral. Durante o tratamento, ele também precisou de transfusão de sangue e sofreu uma falência renal, que já foi controlada.

Crise respiratória e tratamento médico

Na última sexta-feira, o pontífice sofreu uma crise respiratória que agravou seu quadro de saúde, após uma melhora inicial. Os médicos decidiram aguardar o fim de semana para avaliar o impacto dessa nova recaída.

Desde então, Francisco não sofreu novas crises e continua com tratamento alternado, que inclui ventilação mecânica não invasiva, períodos de oxigenoterapia e fisioterapia respiratória, conforme informado pelo boletim médico.

(*) Com informações GZH

