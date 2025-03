Com expansão e modernização, Amazon Tape fortalece posição no mercado nacional

Fundada em 2005, a Amazon Tape Indústria e Comércio de Fitas Adesivas Ltda. consolidou-se como uma das maiores fabricantes de fitas adesivas do Brasil. Desde que foi adquirida, em abril de 2022, pelo grupo canadense CCL Industries, a empresa tem passado por um amplo processo de expansão e modernização. A CCL, que atua em diversos segmentos industriais, é referência global na fabricação de rótulos para grandes marcas, como Heineken e Budweiser, além de produzir etiquetas para roupas, RFID e embalagens plásticas. Como parte de sua estratégia de crescimento, que combina expansão orgânica e aquisições, a CCL comprou, em 2022, as empresas Del Braz e Amazon Tape, ampliando seu portfólio para incluir a fabricação de fitas adesivas. Globalmente, a CCL conta com mais de 250 fábricas e, na América do Sul, opera nove unidades, sendo sete no Brasil, localizadas em São Paulo (duas), Manaus (Amazon Tape), Criciúma (SC), Garibaldi (RS) e Blumenau (SC), além de fábricas em Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.

“Nosso volume de produção é impressionante. Atualmente, fabricamos cerca de 20 milhões de metros quadrados de fita adesiva por mês, o que equivale a aproximadamente duas carretas por dia”, destaca Francisco Assis Barros de Oliveira, diretor industrial da Amazon Tape. “Isso nos torna o segundo maior fabricante de fita adesiva de Manaus, atendendo tanto o mercado local quanto outras regiões do Brasil e da América do Sul”. A linha de produção da empresa abrange uma ampla variedade de fitas, desde as mais comuns, como a fita de BOPP – utilizada para fechamento de caixas –, até fitas técnicas para aplicações industriais. “A fita de BOPP, amplamente usada para lacrar caixas, é nossa campeã de vendas. Outra de grande procura é a fita crepe, feita de papel, com múltiplos usos”, explica Assis.

Atualmente, a Amazon Tape fabrica cerca de 20 tipos de fitas adesivas, comercializadas para indústrias e empresas de distribuição, que as revendem ao consumidor final. Além de suas próprias marcas, como Adelbrás e Sul-Americana, a empresa também atua no modelo de ‘private label’, produzindo fitas para outras marcas que comercializam os produtos sob seus próprios rótulos.

Instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM), a Amazon Tape se beneficia dos incentivos fiscais da região para importar sua matéria-prima essencial à fabricação das fitas adesivas. No entanto, sua operação vai além dos benefícios tributários e mantém um compromisso sólido com a sustentabilidade e a conformidade regulatória. “Seguimos um compliance rigoroso do grupo CCL, que exige não apenas o cumprimento da legislação, mas também padrões elevados em auditorias ambientais, fiscais e financeiras”, ressalta Assis. A política da empresa inclui a redução do consumo de água e energia, além de uma gestão rigorosa de resíduos, garantindo que nada seja enviado para aterros sanitários sem a destinação adequada.

Com um terreno de 40 mil metros quadrados e 6 mil metros quadrados de área construída, a empresa planeja uma ambiciosa expansão em 2025. O objetivo é aumentar sua capacidade produtiva e aprimorar ainda mais a operação, que já é altamente automatizada e conta com 110 funcionários divididos em três turnos, operando 24 horas por dia. Como parte desse crescimento, a Amazon Tape está dobrando o tamanho de sua fábrica para atender à crescente demanda do mercado. “Estamos investindo fortemente em novos equipamentos e na modernização do parque fabril. Com essa ampliação, a área total da fábrica passará a ter entre 12 e 13 mil metros quadrados, permitindo um melhor aproveitamento do espaço e a centralização da operação”, afirma Assis.

Atualmente, devido ao crescimento da produção, a empresa precisa alugar galpões externos para armazenar matéria-prima. Com a ampliação, toda a operação será concentrada dentro da fábrica, melhorando a logística e otimizando o fluxo de trabalho. “A ideia é tornar nosso processo mais eficiente, reduzindo custos e garantindo um nível de excelência ainda maior”, conclui Assis.

Millennium Shopping amplia opções com novas operações e mais serviços

O Millennium Shopping segue expandindo seu mix de produtos e serviços com a chegada de três novas operações: Cabocla Chic, Express e Gold Spell, além da reinauguração do Laboratório Reunidos em um espaço mais amplo e moderno, agora funcionando diariamente. Essas novidades somam-se às recentes inaugurações da VSocial, Gam Parfum e da loja pop-up Bora Lê, que já estão em atividade desde o início do ano.

Entre as novas operações, a Cabocla Chic traz uma linha de moda regional sofisticada, valorizando a cultura e identidade amazônica. Já a Express oferecerá serviços de manutenção e acessórios para smartphones, enquanto o quiosque Gold Spell trará produtos capilares que fazem sucesso entre influenciadoras digitais.

Sorvetes da Amazônia conquistam o Paraná com inauguração da Blaus Sorvetes

A expansão do mercado de sorvetes no Brasil ganha um novo capítulo com a chegada da Blaus Sorvetes e Picolés ao Paraná. A marca, reconhecida por sua proposta diferenciada ao utilizar frutas típicas da Amazônia, inaugurou sua primeira unidade no estado, trazendo sabores exóticos e um modelo de negócios que alia inovação e valorização da biodiversidade brasileira.

Fundada em 1991, em Belém do Pará, a Blaus Sorvetes consolidou-se como uma referência na fabricação de sorvetes e picolés artesanais, destacando-se pelo uso de frutas regionais como açaí, cupuaçu, bacuri e taperebá. Com uma proposta voltada à qualidade e à autenticidade dos sabores, a empresa vem ampliando sua atuação pelo Brasil e agora aposta no mercado paranaense para expandir seu público.

A chegada da Blaus ao Paraná reforça um movimento crescente de regionalização no setor de sorvetes, onde consumidores buscam cada vez mais experiências gastronômicas autênticas e ingredientes naturais. O portfólio da empresa é dividido em linhas como Amazônia, Cream, Duetto, Original do Brasil e opções Zero Lactose e Zero Açúcar, garantindo uma variedade de produtos que atendem a diferentes perfis de consumidores.

Empreendedorismo de impacto: como uma franquia de Rondônia está mudando o acesso à visão

O setor óptico no Brasil desempenha um papel essencial na correção visual de milhares de pessoas, mas o acesso aos óculos de grau ainda representa um desafio para a população de baixa renda. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica), em 2022 o varejo óptico empregava 189,7 mil pessoas em 52.883 pontos de venda e atendimento. Apesar da relevância do segmento, os preços elevados ainda são um obstáculo para muitos brasileiros.

No entanto, em Rondônia, uma iniciativa inovadora vem mudando esse cenário. Segundo reportagem da Revista Você S/A, uma ótica no estado busca democratizar o acesso à visão de qualidade, oferecendo armações a partir de R$ 50.

A ideia surgiu com o empreendedor Tony Cozendey, fundador do Instituto Visão Solidária (IVS), que decidiu abrir uma franquia do setor óptico com o propósito de oferecer preços mais justos tanto para armações quanto para lentes. O sucesso do modelo de negócios levou a expansão da rede para quase 100 unidades em todo o Brasil, alcançando um faturamento de R$ 80 milhões.

Essa iniciativa reflete uma tendência crescente de inclusão no setor óptico, possibilitando que mais pessoas tenham acesso à correção visual sem comprometer o orçamento familiar.

RÁPIDAS & BOAS

Estão abertas as vagas na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT) da Universidade Federal do Pará (UFPA). O projeto fornece suporte gerencial e tecnológico para criação e desenvolvimento de startups e modelos de negócios inovadores que trabalham com tecnologia. Outras informações e acesso ao edital pelo link (https://tinyurl.com/3caeypc3).

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, está com inscrições abertas até quinta-feira (13/3), para submissão de propostas ao ‘Programa Ciência na Escola (PCE)’, edital Nº 005/2025. As inscrições podem ser realizadas na plataforma SigFapeam, disponível em (www.fapeam.am.gov.br).

