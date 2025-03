Juiz do AM é afastado após libertar colombiano preso com R$ 20 milhões em drogas

Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas confirmou o afastamento do magistrado e a abertura de um procedimento para apurar os fatos

O juiz Túlio de Oliveira Dorinho, responsável por libertar Juan Carlos Urriola, suspeito de integrar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, foi afastado de suas funções pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A decisão foi tomada após o magistrado conceder liberdade a Urriola, mesmo diante das graves acusações e da grande quantidade de drogas apreendidas com ele.

Urriola foi preso no dia 1º de março com mais de uma tonelada de skunk, avaliada em R$ 20 milhões, em uma área de mata na cidade de Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus.

Na audiência de custódia realizada em 28 de fevereiro, o juiz do Amazonas, que foi afastado, determinou a liberação do traficante, impondo a condição de que ele se apresentasse semanalmente à Justiça e ficasse restrito a Manaus por 12 meses.

A decisão gerou controvérsia, já que Urriola é estrangeiro e não possui residência fixa no Brasil, o que levanta preocupações sobre sua fuga.

Em nota, a Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas confirmou o afastamento do magistrado e a abertura de um procedimento para apurar os fatos.

O processo, que tramita em segredo de justiça, visa esclarecer as circunstâncias que levaram à soltura de um suspeito tão perigoso e com um histórico de envolvimento em crimes graves.

Além disso, o Ministério Público recorreu da decisão e pediu a prisão preventiva de Urriola. O Tribunal de Justiça atendeu ao pedido, mas o traficante já havia desaparecido e é agora considerado foragido.

O afastamento de Túlio de Oliveira Dorinho ocorre em um contexto mais amplo de investigações envolvendo o Judiciário.

Recentemente, três magistrados, incluindo um desembargador e dois juízes, foram afastados por suspeita de facilitação em um esquema de retirada de 150 milhões de reais da Eletrobras, relacionados a uma ação indenizatória.

A apuração sobre o afastamento de Dorinho segue em andamento e poderá revelar mais detalhes sobre as práticas dentro do Judiciário estadual.

