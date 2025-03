SES-AM realiza mais de 14,2 atendimentos nos prontos-socorros de Manaus durante Carnaval

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realiza o monitoramento contínuo das unidades de urgência e emergência neste período de Carnaval. São 25 unidades em funcionamento na capital. As informações são do Portal Meu Amazonas.

Segundo a SES-AM, entre sexta-feira e domingo, acabaram realizados mais de 14,2 mil atendimentos nos prontos-socorros.

A secretária da SES-AM, Nayara Macksoud, esteve na manhã desta segunda-feira (03/03) acompanhando os trabalhos no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na avenida Grande Circular, zona leste, e ressaltou a importância do monitoramento para o funcionamento pleno das unidades.

“Estou, junto com nossas equipes, acompanhando os atendimentos, olhando o contingenciamento, o perfil de maior demanda, dialogando com os profissionais para que, juntos, de maneira estratégica, técnica e operacional consigamos manter o trabalho continuado e com qualidade”, afirmou.

O atendimento ortopédico, por conta de acidentes de motocicleta, são os que mais preocupam e, para ajudar a reduzir as ocorrências, o órgão de saúde vem contando com a apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e do Departamento de Trânsito (Detran-AM), desde o período que antecedeu o Carnaval.

Segundo o coordenador da ortopedia do HPS Platão Araújo, médico Antônio Fernandes, o esforço conjunto e a preparação da rede trouxe boas respostas nos primeiros dias do Carnaval.

“Nossos leitos, nossos cirurgiões, nossa ortopedia, nos preparamos de toda forma para receber a demanda”, disse.

Planejamento

Após a visita in loco nas unidades de Saúde, à tarde, na sede SES-AM, a secretária Nayara Maksoud reuniu a equipe técnica para alinhamento e planejamento da gestão.

Leia mais:

Homem é morto após esbarrar em mulher no Galo da Madrugada

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱