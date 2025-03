Homem é morto após esbarrar em mulher no Galo da Madrugada

Um homem identificado como João Amâncio, de 32 anos, foi morto, no fim da tarde do sábado (1º), após o encerramento dos trios do Galo da Madrugada, na Avenida Sul, próximo ao túnel de passagem para o bairro do Cabanga, na área central do Recife. Segundo familiares e amigos, ele foi morto por um policial de folga após esbarrar na companheira dele.

No Instagram, a irmã de João Amâncio, identificada como Dayse Amâncio, disse que o familiar foi morto covardemente após esbarrar em uma foliã. “Meu irmão estava muito feliz e daí ele esbarrou sem querer na namorada desse policial”. Segundo o relato, após o esbarrão, o suposto policial teria puxado uma arma de fogo e atirado no irmão de Dayse.

A vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região do tórax. João Amâncio chegou a ser socorrido por policiais militares ao Hospital da Restauração (HR), mas não resistiu aos ferimentos.

Investigação

Na Polícia Civil, a ocorrência está sendo investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios. A informação de que o crime foi cometido por um PM não foi confirmada pela Polícia Civil. A reportagem também procurou a Polícia Militar, mas ainda não obteve posicionamento.

Nas redes sociais, familiares e amigos cobram justiça. “O assassino? Um policial. Não estava em serviço, não estava fardado, estava apenas ali, como qualquer outro folião. Mas achou que seu distintivo lhe dava o direito de decidir quem vive e quem morre”, diz trecho de mensagem que vem sendo compartilhada nas redes sociais. João Amâncio era morador do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

