Apuração do Grupo Especial de SP ocorre nesta terça

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) descobre, nesta terça-feira (4), qual será a escola de samba campeã do Carnaval 2025. A leitura dos envelopes com as notas atribuídas pelos jurados acontecerá na Sambódromo do Anhembi.

Catorze escolas que desfilaram na sexta-feira (28) e no sábado (1º) brigam pelo troféu da folia e pelas cinco vagas reservadas para o Desfile das Campeãs, que acontecerá no sábado (8). Elas vão se juntar às duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso 1, que também serão definidas nesta terça, e do Grupo de Acesso 2 (Pérola Negra e Camisa 12).

A duas últimas colocadas, no entanto, serão rebaixadas e se juntarão às agremiações da segunda divisão da folia paulistana.

Transmissão

A transmissão da apuração do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo será feita pela TV Globo, que promete exibir a leitura das notas a partir das 16h, logo após o final do Vale A Pena Ver De Novo, que reexibe a novela “Tieta”. A atração, no entanto, ficará restrita ao estado de São Paulo.

No resto do Brasil, a Globo exibirá o filme “Central do Brasil”. Nesses lugares, aqueles que quiserem acompanhar a apuração de São Paulo terão a opção de assistir pelo Globoplay e pelo G1.

