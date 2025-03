Reino Unido da Liberdade é campeã do Carnaval de Manaus 2025

A escola de samba Reino Unido da Liberdade é a grande campeã do Carnaval de Manaus 2025. A apuração, realizada no Sambódromo de Manaus, aconteceu na tarde desta segunda-feira (3). Este é o 14º título conquistado pela escola.

A agremiação conquistou 269,70 pontos. Em segundo lugar, ficou a escola Aparecida, que buscava o tetracampeonato e somou 267,90 pontos. A escola Vitória Régia garantiu o terceiro lugar com 267,80 pontos.

Com sua base no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, a Reino Unido da Liberdade é a grande campeã do Carnaval de Manaus 2025 levou para a avenida um vibrante culto afro-brasileiro com o enredo “Épahey Reino Unido! Mojubá, Gbogbo Orixá”.

Durante a apuração, um dos maiores destaques foi o quesito bateria. A “Furiosa”, como é chamada a bateria da escola, gabaritou a tão sonhada nota 10 de todos os quatro jurados.

Harmonia, evolução e alegorias

Com um desfile impecável, a escola se destacou nos quesitos de harmonia, evolução e alegorias, garantindo o título máximo do carnaval manauara. A comemoração começou ainda durante a leitura das notas e tomou conta do Sambódromo, onde a comunidade iniciou os festejos da vitória.

O presidente da Reino Unido da Liberdade, Rangel Magalhães, atribui a vitória aos orixás que, segundo ele, escolheram o enredo.

“É o enredo que foi dado pra gente, né? Os ancestrais eternizados, que são os orixás. Então a gente só fez seguir o que eles mandaram a gente fazer e aí a gente está se consagrando campeã do Carnaval”, declarou.

“Gratidão a eles, gratidão pelo enredo que eles deram. Eu acho que eles deram pra comunidade, pra gente sair daqui campeão do carnaval e pra gente fazer cada vez mais o carnaval mais bonito”, afirmou.

Veja como ficou a ordem de premiação:

🏆 1º G.R.E.S Reino Unido da Liberdade – 269,70

🥈 2º G.R.E.S Mocidade Independente de Aparecida – 267,90

🥉 3º G.R.E.S Vitória Régia – 267,80

4º G.R.E.S Unidos do Alvorada – 267,70

5º G.R.E.S Vila da Barra – 266,90

6º G.R.E.S Andanças de Ciganos – 266,80

7º G.R.C.E.S A Grande Família – 265,90

8º G.R.E.S Sem Compromisso – 265,20

Leia mais

Presidente Vargas vence Grupo de Acesso A e retorna ao Especial do Carnaval de Manaus

Nos acompanhe pelo Facebook.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱