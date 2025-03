VÍDEO: Forte chuva durante o Carnaval alaga avenidas de Manaus

A forte chuva que atinge Manaus nesta terça-feira (4) de Carnaval já causa alguns transtornos pelas ruas da capital amazonense.

Na Avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, os motoristas trafegam com bastante atenção, já que a via foi alagada pela forte chuva. Um vídeo que circula em grupos de mensagens mostra a situação da avenida e a movimentação dos carros na região.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia divulgado um alerta, prevendo que chova entre 20 e 30 milímetros por hora na cidade ou uma média de 50 milímetros apenas hoje.

Além disso, também são esperados ventos de até 60 km/h. O alerta é válido para parte dos municípios do estado, abrangendo desde Parintins até Barcelos. Vale lembrar que, em caso de necessidade, a Defesa Civil atende pelo número 199.

