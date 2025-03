Mulher é presa ao tenta matar amante com barra de ferro

Presa pelo crime estaria insatisfeita com o relacionamento extraconjugal e tentou matar o amante com golpes de barra de ferro

Uma mulher, que havia tentado matar o amante com golpes de barra de ferro, enquanto ele dormia, foi presa após investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A suspeita foi presa no Rio de Janeiro, na terça-feira (4), na Zona Oeste carioca. A vítima e a autora do crime mantinham um relacionamento extraconjugal, mas, segundo as investigações, ela estaria insatisfeita com o caso e tentou matar o amante em Belo Horizonte (MG).

A fuga

Ainda segundo a polícia, por acreditar que o amante havia morrido, a criminosa fugiu para o Rio de Janeiro. Então, ao descobrir que ele tinha sobrevivido ao ataque, ela passou a stalkear a vítima e a monitorar as mídias sociais dele compulsivamente.

Após uma ronda virtual – procedimento técnico que busca rastros digitais de foragidos de alta periculosidade – os investigadores da DRCI conseguiram localizar e cumprir um mandado de prisão preventiva em aberto contra a criminosa.

Ela foi presa por policiais civis da delegacia durante a Operação Rede Segura, que promove uma série de ações permanentes para identificar, localizar e prender foragidos que deixam rastros virtuais ao usar a internet.

(*) Com informações do Metrópoles

