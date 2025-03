Feto é encontrado em saco dentro de lixeira em Manaus

Testemunhas informaram que o feto, do sexo masculino, foi encontrado por um homem que vasculhava o lixo em busca de comida.

Na manhã desta quinta-feira (6), um feto de aproximadamente 5 meses foi encontrado dentro de um saco plástico preto, descartado em uma lixeira no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Testemunhas informaram que o feto, do sexo masculino, foi encontrado por um homem que vasculhava o lixo em busca de comida.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), que removeram o corpo e iniciaram as investigações para identificar a origem do caso.

