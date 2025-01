Polícia busca responsável por aborto de feto na Zona Norte de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) busca identificar a pessoa responsável por aborto de um feto, encontrado no sábado (4), na rua Guaraná, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, o feto tinha aproximadamente 40 semanas e foi encontrado por uma equipe de garis no local, ocasião em que a unidade especializada foi acionada para apurar a ocorrência.

“Agora a nossa equipe concentra esforços para identificar quem teria deixado o feto no local. Quem tiver informações a respeito, que as informe ao número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, finalizou o delegado.