Garantido toma decisão após David Assayag cantar toada do Caprichoso no Carnaboi

O Boi-Bumbá Garantido anunciou, nesta quinta-feira (6), a decisão que tomou após a gafe cometida pelo levantador de toadas David Assayag durante o CarnaBoi em Parintins, na terça (4). O artista cantou uma toada do Boi Caprichoso durante a apresentação do boi vermelho e branco, o que gerou grande repercussão entre os torcedores e a diretoria do Garantido.

Em nota publicada na página oficial do boi, a associação folclórica informou que foram adotadas as providências cabíveis, conforme as disposições disciplinares previstas em seu estatuto social. A decisão, tomada de forma consensual pelo Conselho de Ética, Conselho Fiscal, diretoria e Comissão de Artes, foi aplicar uma advertência ao cantor pelos atos que “extrapolaram a seriedade e o profissionalismo exigidos”.

A nota reforçou o compromisso do Garantido com a torcida, sua história, sua cultura e com a conquista do trigésimo terceiro título. “Reafirmamos nosso compromisso, acima de tudo, com o Boi-Bumbá Garantido, com a galera vermelha e branca, com a nossa história, nossa cultura e com o trigésimo terceiro título. Situações como essa não serão toleradas. Qualquer pessoa ou item que represente esta associação jamais poderá estar acima da instituição Boi-Bumbá Garantido, enquanto vitrine artística, protagonista e representante da cultura de Parintins”, destacou o comunicado.

David pede desculpas

Também nesta terça, David Assayag usou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores do Garantido. Ele reconheceu o erro e se colocou à disposição da diretoria do boi vermelho e branco para as medidas que julgassem necessárias.

“Peço sinceras desculpas, especialmente à galera vermelha e branca, pelo ocorrido. Reconheço que houve um erro grave de minha parte e lamento profundamente o desconforto causado”, afirmou o artista.

