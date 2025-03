Artistas do Boi Caprichoso são campeões nos carnavais do Brasil

Os talentos formados pela Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale, do Boi Caprichoso, estão conquistando cada vez mais espaço nos grandes carnavais do Brasil. Com um legado de criatividade e dedicação, esses artistas transcendem os limites de Parintins e se tornam referências em grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais.

Kennedy Prata: de Parintins ao título no Rio de Janeiro na Beija Flor

Kennedy Prata, que iniciou sua trajetória na escolinha de arte do Caprichoso, acumula 21 anos de dedicação ao Boi Negro da Amazônia. Referência na estética do boi azul e branco, ele também deixou sua marca no Carnaval carioca, passando por escolas como Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, Unidos da Tijuca e Beija-Flor de Nilópolis. Trabalhando há 18 anos na Beija-Flor, Kennedy foi campeão neste ano, em homenagem ao icônico carnavalesco Laíla de quem também era amigo pessoal.

“Hoje é um dia muito especial para mim. Fico feliz porque Laíla foi um dos primeiros a me dar oportunidade na escola. Tive a honra de conquistar quatro títulos ao lado dele e, agora, homenageá-lo com esse desfile vencedor é uma emoção única”, celebra Kennedy.

O artista destaca a importância da Escola de Arte na formação de profissionais talentosos. “A vitrine que é o Caprichoso abriu portas para que eu e outros colegas pudéssemos brilhar no Rio e carregar o nome da nossa cidade com orgulho”, reforça.

Euler Alfaia: campeão com a Rosas de Ouro no Carnaval de São Paulo

O artista Euler Alfaia começou no Mini Caprichoso, passando pelo QG do Boi Caprichoso, até ser convidado a integrar o Carnaval de São Paulo. Trabalhou por cinco anos na Mocidade Alegre, depois na X-9 Paulistana e, desde 2018, está na Rosas de Ouro. Em 2024, ajudou a escola a conquistar o título com um desfile grandioso.

“Comecei na infância, brincando no Mini Caprichoso, e hoje tenho orgulho de ser parte da construção do Carnaval paulistano. A função que exerço aqui abrange desde a confecção dos carros até a finalização dos detalhes”, explica. Euler, que leva uma equipe de Parintins para trabalhar durante a temporada carnavalesca.

O artista também destaca a influência de Márcio Gonçalves e Emerson Brasil em sua trajetória. “Foi no Galpão do Caprichoso que Márcio Gonçalves me deu a primeira oportunidade. Depois, com Emerson Brasil, aprendi muito sobre alegorias e fui crescendo no meio. Eles foram fundamentais para que eu pudesse me destacar no Carnaval de São Paulo”, afirmou o artista. Hoje Euler compõe a equipe de Kennedy Prata, no Boi Caprichoso.

Alex Salvador: reconhecimento no Prêmio Plumas e Paetês

Escultor e artesão da Imperatriz Leopoldinense, Alex Salvador foi vencedor no renomado Prêmio Plumas e Paetês, que celebra os profissionais que atuam nos bastidores do Carnaval. Criado na Escola de Arte, ele tem uma trajetória de 15 anos no Galpão do Boi Caprichoso e passou por escolas como Portela, Mocidade, Grande Rio, Beija-Flor, Tijuca e Vila Isabel.



“Quero agradecer pelo reconhecimento dos profissionais do Carnaval. Ninguém faz nada sozinho, e minha equipe foi fundamental para essa conquista”, declarou Alex.

Conselheiros de Arte do Caprichoso campeões no Carnaval de Manaus

O talento Caprichoso também esteve presente no Carnaval de Manaus. A campeã Reino Unido da Liberdade contou com a expertise de conselheiros de arte, como o carnavalesco Adan Silva, o diretor cênico Márcio Braz e Rainer Canto, contribuindo na concepção e desenhos para um desfile memorável.

Parintinenses brilham no Carnaval de Santos

No Carnaval de Santos, as escolas X-9, União Imperial e Unidos dos Morros empataram, e no critério de desempate, a X-9 sagrou-se campeã. A União Imperial contou com o talento do artista Leonam Pimentel, enquanto a Unidos dos Morros teve a contribuição de Preto Pimentel, ambos oriundos da tradição artística de Parintins.

Outros artistas parintinenses também se destacam no cenário carnavalesco, como Jucelino Ribeiro, Márcio Gonçalves, Nildo Costa (Naruna), Rayner Pereira, Braz Lira, Marlúcio Pereira, Eddy Dude e Nei Meireles, reforçando a presença e a influência dos talentos de Parintins no Carnaval brasileiro.

O reconhecimento dos artistas formados pelo Boi Caprichoso e por Parintins no cenário carnavalesco nacional mostra a força da cultura amazônica. Mais do que criar espetáculos visuais, esses profissionais levam a essência do festival parintinense para os grandes palcos do Brasil, consolidando o talento da região como referência em arte e inovação.

