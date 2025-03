Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus reforça ao público feminino que cinco Unidades Móveis de Saúde da Mulher, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ofertam uma ampla carteira de serviços voltadas à saúde da mulher, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Das cinco estruturas de saúde, apenas uma, a que atende as demandas da zona Oeste, mudou de endereço. A unidade, que durante o período de 17/2 a 7/3, ofertou atendimento no bairro Lírio do Vale, passa a funcionar na rua das Cacimbas, no bairro São Raimundo, zona Oeste, até o dia 28/3.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressalta que o serviço representa um ganho efetivo para a promoção da saúde feminina e na prevenção de doenças, sobretudo do câncer de mama e do câncer do colo do útero, que representam um desafio à saúde pública devido ao número expressivo de casos na região.

“O diferencial das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Prefeitura de Manaus reside no fato de que elas circulam em todas as zonas geográficas da capital, levando consultas, exame preventivo do câncer do colo do útero, mamografia, testes rápidos e outros serviços de saúde. Essa capacidade de ir de um lugar para outro faz toda a diferença, principalmente nas regiões de vazios assistenciais na saúde, porque os serviços chegam a quem tem dificuldades de acesso”, reforça Shádia Fraxe.

Serviços

A oferta de consultas médicas e de enfermagem, mamografia, ultrassonografia, exame preventivo do câncer do colo do útero, consulta inicial do pré-natal, vacinação, testes rápidos para gravidez e para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, e dispensação de medicamentos da farmácia básica, constam na carteira de serviços das unidades móveis.

Cada estrutura permanece nas localidades no período inicial de 15 dias, prazo que pode ser prorrogado conforme a demanda. Para ter acesso aos atendimentos, a Semsa orienta que as usuárias apresentem documento oficial de identidade e cartão do SUS.

Endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Rua Maria Olinda Trentini, condomínio Manauara 2, etapa B, próximo ao Mercadinho 4M – bairro Santa Etelvina

24/2 a 14/3

Zona Centro-Sul

Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, nº 1.324 – bairro Nossa Senhora das Graças

6 a 14/3

Zona Leste

Rua Nova Luz, próximo à igreja católica Mamãe Margarida – bairro Zumbi dos Palmares

3 a 14/3

Zona Oeste

Rua das Cacimbas – bairro São Raimundo

10/3 a 28/3

Zona rural

Centro de Detenção Provisória Feminino, quilômetro 8 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista)

6 a 14/3

