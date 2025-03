MPAM investiga falta de transparência em contratos de Barcelos

Prefeitura promoveu o evento em janeiro, no entanto, não divulgou os custos com o festival no portal da Transparência da AAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) vai instaurar uma Notícia de Fato para investigar a suspeita de irregularidades em gastos da Prefeitura de Barcelos, distante 401 quilômetros de Manaus, com o 29º Festival do Peixe Ornamental (Fespob).

A prefeitura promoveu o evento em janeiro, no entanto, não divulgou os custos com o festival no portal da Transparência da Associação Amazonense de Municípios (AAM).

Nas redes sociais, a prefeitura disse que o “Acará-Disco e Cardial, as praias mais belas do Amazonas e cenários paradisíacos, esperam para o evento de 30 de janeiro a 2 de fevereiro”.

Entre as atrações que se apresentaram no evento estão: Marília Tavares, João Gomes e Pixote.

Em resposta à reportagem, a Promotoria de Justiça informou que vai instaurar um procedimento para averiguação preliminar das informações.

Tefé

A prefeitura de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus, foi alvo de uma investigação por parte do órgão ministerial em razão dos altos valores empregados para contratar shows artísticos nacionais para a 22ª Festa da Castanha no município de Tefé.

Devido aos altos custos, o Ministério Público do Amazonas instaurou uma Notícia de Fato para apurar os gastos públicos relacionados ao festejo, previsto para ocorrer entre os dias 1º e 4 de maio de 2025. O evento chamou a atenção pelo custo elevado somente com as atrações artísticas, que totalizam R$ 2,1 milhões.

Entre os artistas confirmados estão Simone Mendes e Pablo, cujos cachês individuais alcançam o montante de R$ 900 mil, além de Marcynho Sensação, contratado por R$ 350 mil. Os valores foram divulgados pela própria Prefeitura de Tefé e amplamente repercutidos nas redes sociais e veículos de comunicação.

De acordo com o promotor de Justiça de Tefé, Vítor Rafael de Morais Honorato, a investigação busca avaliar a legalidade, a saúde orçamentária e a razoabilidade dos gastos.

“Além disso, persiste a necessidade de analisar a proporcionalidade dos valores diante da situação de emergência declarada pelo município devido à estiagem, assim como possíveis deficiências nos serviços públicos oferecidos à população de Tefé”, avaliou.

Nos últimos meses, Tefé decretou sucessivas situações de emergência devido à seca, queimadas florestais e tempestades. Os decretos reforçam a necessidade urgente de avaliar o uso de recursos públicos, especialmente em um cenário de adversidade.

A investigação também visa esclarecer se houve o cumprimento das normas previstas na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93) e se o princípio da razoabilidade foi devidamente observado.

Dispensa

As contratações artísticas foram realizadas por meio de inexigibilidade de licitação, com base no artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. Contudo, não houve a devida transparência quanto à divulgação de convênios ou parcerias com o governo estadual que possam justificar a origem dos recursos adicionais mencionados pela prefeitura.

Além dos altos valores destinados às atrações, a apuração abrange outros aspectos do evento, como custos com estrutura, organização, iluminação e som.

Solicitações

Em seu despacho, o promotor Vítor Rafael de Morais Honorato concedeu um prazo de dez dias ao prefeito Nicson Marreira Lima para informar e comprovar documentalmente a previsão orçamentária e as fontes de custeio da festa. À Câmara Municipal de Tefé, foi solicitada a cópia da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

A promotoria solicitou ainda informações sobre eventuais convênios ou parcerias com o Governo do Amazonas, a verificação de emendas parlamentares destinadas à festa e ainda o cronograma de ações para combate à estiagem e queimadas.

O promotor requereu da administração municipal os dados sobre a regularidade no pagamento de salários e benefícios aos servidores municipais, reforçando a necessidade de priorizar despesas essenciais.

