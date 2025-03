Vídeo: Policial quebra vidro de carro para resgatar bebê de 10 meses

Um bebê de 10 meses foi resgatado por policiais militares após ficar preso dentro de um carro com as portas travadas em João Monlevade, Minas Gerais, na tarde de quinta-feira (6). O caso foi registrado em vídeo, que mostra o momento em que um dos PMs quebra o vidro do veículo para salvar a criança.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a mãe do bebê explicou que as portas do carro travaram automaticamente enquanto a chave estava na ignição, impossibilitando o acesso ao interior do veículo. Sem uma chave reserva disponível e com a criança apresentando suor excessivo, os policiais decidiram agir rapidamente, quebrando o vidro para resgatá-la.

Após o resgate, o bebê foi levado a uma farmácia próxima para verificação dos sinais vitais e, em seguida, ficou sob os cuidados da mãe. O incidente ocorreu a cerca de 115 quilômetros de Belo Horizonte.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Bebê de 10 meses é mantido refém em Gaza

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱