Suposto alienígena

Gravação feita durante a noite nos Estados Unidos impressionou internautas, que compararam o animal a um extraterrestre.

Um vídeo gravado em uma área rural do estado de Arkansas, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais após uma vaca ser confundida com um suposto alienígena durante a noite.

As imagens foram registradas por uma mulher na última semana e mostram o animal sendo iluminado por uma lanterna em meio à escuridão. Por causa do ângulo da gravação e da incidência da luz, o rosto da vaca ganhou uma aparência incomum, lembrando as representações clássicas de extraterrestres vistas em filmes e séries.

A cena rapidamente chamou a atenção dos internautas e gerou uma enxurrada de comentários divertidos.

O vídeo ganhou ainda mais repercussão por surgir em meio à recente onda de publicações sobre supostos OVNIs e fenômenos misteriosos que vêm dominando as redes sociais nos últimos dias.

Apesar das teorias e brincadeiras, o “alienígena” nada mais era do que uma vaca flagrada sob uma iluminação que criou uma ilusão de ótica curiosa e divertida.

Leia mais:

VÍDEO: Eriksen desmaia em campo no amistoso entre Dinamarca e Ucrânia e deixa campo de ambulância