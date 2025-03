Startup maranhense usa biodiversidade amazônica para inovar no mercado pet

Brasil é o terceiro maior país do mundo em população pet, com quase 161 milhões de animais de estimação

O Brasil é o terceiro maior país do mundo em população pet, com quase 161 milhões de animais de estimação. Em 2024, o mercado pet brasileiro atingiu um faturamento recorde de R$ 77,3 bilhões, representando um crescimento de 12,6 em relação ao ano anterior. O segmento de alimentos para animais de estimação (Pet Food) foi o mais expressivo, gerando R$ 42,6 bilhões, ou 55,1% do total do mercado, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Em muitas famílias, os animais de estimação são vistos como membros da família, e seus donos estão dispostos a investir em produtos de alta qualidade para garantir o bem-estar dos seus ‘filhos de quatro patas’.

E lá do Maranhão, para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, vem um casal de empreendedoras que decidiu entrar no segmento e criou a LIVLEV, startup fundada por Raquel Pontes (acima na imagem) e sua esposa, Emanuelle Pinheiro, a empresa tem como principal missão desenvolver produtos naturais para animais domésticos, combinando tecnologia de ponta com o que há de mais puro e eficaz na biodiversidade amazônica. Especializada em loções, pomadas e sabonetes para pets, a LIVLEV tem o compromisso com a sustentabilidade e a saúde dos animais, com destaque para o seu produto mais conhecido, o ‘Pelonete’, um sabonete natural feito com bioativos da Amazônia que auxilia na recuperação dos pelos de cães e gatos.

A ideia de criar a LIVLEV surgiu de um desejo comum: aplicar os conhecimentos acadêmicos de Raquel, que é graduada em Biomedicina, possui mestrado e doutorado em Biotecnologia, em um negócio que refletisse seus valores de sustentabilidade, respeito à natureza e cuidado com a saúde animal.

A startup, que está situada em São Luís, no Maranhão, enfrenta um dos maiores desafios que pequenas empresas brasileiras encontram: a logística em um país de dimensões continentais. “Estar no Norte-Nordeste, enquanto nossos parceiros terceirizados estão no Sul e Sudeste, torna a operação muito mais complexa. Há questões de prazo, custo e até de infraestrutura que precisam ser superadas todos os dias”, explica Raquel.

Com essa percepção, a LIVLEV adotou um modelo de negócios semelhante ao de grandes empresas do segmento, terceirizando parte da produção, Mesmo assim, a logística continua sendo uma dor de cabeça. “Estamos constantemente em busca de soluções inovadoras que possam reduzir nossos custos e melhorar a eficiência da entrega dos produtos aos clientes”, afirma Emanuelle. Startups de logística e empresas especializadas em integração de frete estão no radar da LIVLEV, que busca maneiras de crescer de forma sustentável e acessível, sem sacrificar a qualidade ou os prazos de entrega.

Sustentabilidade: Macapá transforma folhas em fertilizante natural

A cidade de Macapá, no Amapá, avança na adoção de práticas sustentáveis com um projeto inovador que transforma folhas recolhidas em praças públicas em fertilizante natural. A iniciativa, implementada pela Prefeitura de Macapá, busca reduzir o descarte de resíduos orgânicos e promover o reaproveitamento sustentável desses materiais para beneficiar áreas verdes da cidade.

O projeto consiste na coleta de folhas secas e outros resíduos vegetais retirados de praças e áreas públicas. Após a triagem, esse material passa por um processo de decomposição controlada, gerando um adubo orgânico rico em nutrientes. Esse fertilizante natural é então utilizado na manutenção de jardins, áreas verdes e na produção agrícola local, reduzindo a necessidade do uso de produtos químicos. Ou seja, o que era um problema pra comunidade, tornou-se uma solução sustentável!

Mulheres na economia: avanços e desafios no caminho da igualdade

A participação feminina na economia brasileira cresce, refletindo a luta por equidade. No mercado financeiro, o número de investidoras na B3 bateu recorde em 2024, alcançando 1,38 milhão, um aumento de 7% em um ano e 85,6% nos últimos cinco anos. No mercado de trabalho, a taxa de participação feminina subiu de 34,8% em 1990 para 52,2% em 2023, e 46,4% das novas vagas formais foram ocupadas por mulheres em 2024. Apesar disso, persistem desigualdades salariais e barreiras à liderança. O empreendedorismo tem sido alternativa para muitas mulheres, com destaque para a Rede Mulher Empreendedora (RME), que já soma mais de 500 mil cadastradas. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima um déficit global de US$ 360 bilhões em investimentos para alcançar a igualdade de gênero até o fim da década. O avanço da participação feminina no mercado financeiro e no empreendedorismo demonstra progresso, mas ainda há desafios. A construção de uma economia mais justa requer políticas públicas eficazes e maior investimento em liderança feminina.

Beto Carrero World se torna empresa carbono neutro

O parque Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, recebeu a certificação de Empresa Carbono Neutro, garantindo que suas emissões de gases de efeito estufa em 2023 foram integralmente compensadas. A iniciativa reforça o compromisso do parque com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

A certificação foi conquistada com o apoio da consultoria ambiental O’green, seguindo o GHG Protocol, metodologia internacional de gestão de emissões. A compensação ocorreu por meio da aquisição de créditos de carbono certificados pela Organização das Nações Unidas (ONU), garantindo que as atividades do parque não causem impactos ambientais negativos.

Além dessa iniciativa, o Beto Carrero World adota há mais de três décadas práticas ecológicas para reduzir impactos ambientais, como: reuso da água, gestão de resíduos, captação de água da chuva, eficiência energética, dentre outros.

Estudo revela potencial da cacauicultura no Sul de Roraima

A Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação (Seadi) de Roraima divulgou um estudo inédito intitulado ‘Diagnóstico da Cacauicultura no Sul do Estado’. O levantamento busca suprir a carência de dados sistematizados sobre a cadeia produtiva do cacau na região, identificando os principais desafios enfrentados pelos produtores e fornecendo subsídios para o desenvolvimento sustentável do setor.

O estudo aborda diversos aspectos da produção cacaueira, incluindo a situação atual do polo produtivo, perspectivas de crescimento, condições de produção e estratégias de comercialização. Além disso, apresenta recomendações para fomentar a expansão das áreas cultivadas e melhorar a competitividade do setor no estado.

No contexto da produção de cacau no Brasil, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) apontou que o Pará liderou a produção nacional em 2023, com mais de 149 mil toneladas de amêndoas, representando aproximadamente 51,80% da produção brasileira. Esse avanço demonstra a importância crescente da Região Norte no setor cacaueiro nacional.

RÁPIDAS & BOAS

O Santander Universidades está com inscrições abertas até segunda-feira (10/3) para um programa de intercâmbio gratuito em parceria com a Universidade da Pensilvânia. A iniciativa vai selecionar 90 jovens entre 18 e 30 anos para uma imersão de três semanas nos Estados Unidos, dentro do campus da instituição. Os participantes terão os custos pagos integralmente pelo banco. As inscrições estão disponíveis por meio do link (https://tinyurl.com/263ebz2t).

Estão abertas até terça-feira (11/3) as inscrições gratuitas para o ‘1º Simpósio de Segurança Pública na Amazônia’, que ocorrerá na sexta-feira (14/3) no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. Os interessados podem realizar as inscrições por meio do link (https://tinyurl.com/2tx9z4a2).

A Coordenação de Capacitação (COCAP) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) abriu o processo de seleção do Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Áreas Protegidas

na Amazônia. As inscrições seguem até sexta-feira (14/3) e podem ser realizadas pelo link (https://tinyurl.com/yp5xdp2a). Todos os candidatos precisam enviar comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$ 220, feita por depósito bancário ou via chave Pix.

