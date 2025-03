Presença feminina na Polícia Civil do Amazonas é destaque no Dia Internacional da Mulher

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) celebra o Dia Internacional da Mulher destacando a importância da atuação feminina na segurança pública. A sensibilidade e empatia das mulheres têm transformado a abordagem de casos, especialmente em situações que exigem cuidado e compreensão.

A delegada Juliana Viga, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), ressalta que o olhar feminino traz uma perspectiva única para questões ambientais. “Entendemos melhor o impacto do desmatamento em comunidades vulneráveis e na fauna local. A liderança feminina promove uma abordagem mais empática e eficiente”, afirmou. Em 2024, a Dema efetuou 71 prisões por crimes ambientais, incluindo oito preventivas por maus-tratos a animais, um marco histórico para a instituição.

Já a investigadora Jade Rodrigues, da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá, destaca que a presença feminina facilita uma relação mais próxima com a população. “Mulheres têm uma capacidade única de compreensão e diálogo, o que é essencial em casos como violência doméstica”, explicou. Em novembro de 2024, por exemplo, uma vítima de agressão encontrou apoio na delegacia, resultando na prisão do agressor e no encaminhamento dela e dos filhos para assistência social.

A atuação das mulheres na PC-AM reforça a importância da diversidade e da sensibilidade no combate ao crime e no atendimento à sociedade.

