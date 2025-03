Homem usava dinheiro para atrair e estuprar criança no AM

Um homem de 50 anos foi preso por estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos, na comunidade São José do Amparo, em Tonantins, interior do Amazonas, durante a última quarta-feira (5).

Conforme o delegado Wellery Allef, da 54ª DIP, as investigações iniciaram em janeiro deste ano, a partir da denúncia do Conselho Tutelar de Tonantins. A vítima foi encaminhada para o depoimento especial, onde detalhou sobre o crime.

“A criança era abusada sexualmente desde os 6 anos pelo indivíduo, que morava na mesma comunidade que ela. O indivíduo ainda oferecia dinheiro a vítima a fim de atraí-la”, disse o delegado.

Denúncia

Segundo o delegado, a criança passou por exame de corpo de delito, por meio do qual foi verificada a conjunção carnal. De pronto, foi representada pela prisão preventiva do autor, que logo foi deferida pelo Poder Judiciário.

“Fizemos diversas diligências na comunidade à procura do infrator, mas ele havia evadido-se do local. O mandado foi cumprido no momento em que ele se entregou na delegacia. O indivíduo já passou por audiência de custódia e a sua prisão foi mantida”, falou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

