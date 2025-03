Pai é preso por estuprar filha de 13 anos em Apuí, no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu, no sábado (1º), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 45 anos, por abusar sexualmente de sua filha, uma adolescente de 13 anos. A prisão foi efetuada na residência do autor, no Apuí (a 453 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP, as investigações em torno do caso iniciaram, em 23 de janeiro deste ano, após a tia denunciar que o homem teria cometido o crime contra a própria filha. O Conselho Tutelar foi acionado e a vítima passou por escuta especializada confirmando o fato. Com o avançar, foi constatado que o homem também já havia sido preso por agressão e tentativa de homicídio contra a companheira.

“Na ocasião, ele chegou a incendiar a residência da mulher. Diante das provas reunidas, solicitei o mandado de prisão preventiva, considerando a vulnerabilidade das vítimas e o risco de reincidência dos crimes. A ordem judicial foi concedida e, no sábado, efetuamos a prisão dele em sua residência”, informou o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável, ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do poder Judiciário.

