VÍDEO: Grave acidente na Avenida Nathan Xavier deixa um morto e dois feridos

Um grave acidente, na noite deste sábado (8), resultou na morte de um jovem e deixou duas pessoas feridas na Avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o veículo, um Palio, trafegava em direção ao centro da cidade quando o motorista perdeu o controle da direção, causando o capotamento do carro.

O jovem, que ainda não foi identificado, estava no banco traseiro e não resistiu aos ferimentos. Outros dois ocupantes do veículo, um pai e seu filho, sobreviveram ao acidente e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram encaminhados a um hospital da cidade, onde recebem atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O caso chama atenção para a importância de medidas de segurança no trânsito e reforça a necessidade de cuidados ao volante.

