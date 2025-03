VÍDEO: Cobra de quase 5 metros é resgatada em esgoto

Uma sucuri de 4,8 metros de cumprimento foi resgatada na rede de esgoto da cidade de Euclides da Cunha (BA), durante o sábado (8). O animal foi capturado pelo grupo de Bombeiros Voluntários Anjos do Cumbe, que atua no município. Um drone foi utilizado para auxiliar na localização da sucuri.

O resgate contou com o apoio de agentes de trânsito, da Guarda Municipal e do Zé da Cobra, um especialista na preservação de serpentes.

Resgate

Após a captura, o animal foi encaminhado à base da equipe, para depois ser entregue ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que fará o direcionamento da cobra ao seu habitat natural.

De acordo com o grupo Anjos do Cumbe, o resgate da cobra ocorreu após um trabalho de monitoramento que durou quase um ano e no qual a equipe acompanhou os deslocamentos do animal para identificar um ponto de acesso seguro para a ação.

